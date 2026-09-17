חומרי בערה, זיקוקים ונפצים: ניסיון הפיגוע הענק באמדוקס 

אילוסטרציה, אזיקים ( דוברות המשטרה )

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד אזרח ישראלי מוסטפא עיסא, בן 20 מכפר קאסם, בגין ביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני.

מכתב האישום שהגיש עו"ד אסף חרלופסקי מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי על רקע מלחמת "חרבות ברזל", החליט עיסא לבצע פיגוע טרור נגד מטרה אסטרטגית במדינת ישראל. במשך כשנה וחצי, וכאמור על רקע לאומני-אידאולוגי, הוא תכנן להוציא לפועל פיגוע באמצעות הטמנת מטען חבלה או הטלתו מרחפן. לשם כך, התנדב בשירותי הכבאות וההצלה, וניצל פעילות זו כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים. בהמשך, גיבש החלטה למקד את הפיגוע בחוות שרתי המחשב של חברת "אמדוקס" ברעננה, מתוך הערכה כי פגיעה בה תגרום לנזק מדיני וכלכלי חמור למדינת ישראל. כחלק מההיערכות לביצוע הפיגוע, הוא הוריד מדריכים, קבצים וסרטונים שעסקו בייצור אמצעי לחימה, מטעני חבלה ודפוסי פעולה של מפגע בודד, בהם נעזר כחומר אימון והדרכה.

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מכתב האישום עולה עוד, כי עיסא ניסה להרכיב מטען חבלה באמצעות ערבוב חומרי בערה עם תכולת זיקוקים ונפצים שרכש, ובמקרה נוסף הכין תערובת של גופרית, פחם וחומרים נוספים. לאחר שהניסוי לא צלח, השמיד את התערובת. במקביל, רכש רחפן ואביזרים המאפשרים חיבור את המטען לרחפן וצפה בחומרי הדרכה על הרכבת מטענים על גבי רחפנים, כדי לממש את תוכניתו.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של הכנה למעשה טרור של היזק בזדון בחומר נפיץ, פעולה בנשק למטרות טרור ואימונים או הדרכה למטרות טרור.

פרקליטות מחוז מרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות, כי מסוכנותו של הנאשם גבוהה, שכן החל בהוצאה לפועל של תוכניתיו לפגוע במדינת ישראל, וכן נוכח המניע למעשיו- מלחמת חרבות ברזל ופעילות צה"ל במהלכה, כמו גם החינוך שקיבל בבית הספר (כך לדבריו) לשנאת מדינת ישראל.