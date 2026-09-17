מנדלבליט מסתבך? הדרישה של פרקליטי נתניהו נגדו

פרקליטיו של ראש הממשלה נתניהו, מבקשים שהיועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, יעיד במשך שבעה ימים בחודש אוקטובר - כלומר, סמוך מאוד לתאריך הבחירות.

נזכיר כי בתחילת השבוע ביקשה ההגנה במשפט האלפים לזמן עדות את ח"כ לשעבר איתן כבל, אך הוא נמצא בשירות מילואים ולא זמין להגיע לבית המשפט.

ההגנה טוענת, כי מנדלבליט לא העניק את האישורים הדרושים לחקירתו של נתניהו; מנדלבליט מסר לבית המשפט הודעה, בתחילת ההליך, ולפיה האישורים ניתנו כדין.

הגנה אף ביקשה לבטל את כתב האישום מסיבה זו, בנימוק של הגנה מן הצדק. בפברואר 2021 דחו השופטים את הבקשה, לאחר שהפרקליטות העבירה להם פרוטוקולים מישיבות שבהן מנדלבליט נתן בעל פה אישור לפתוח בחקירה.

עם זאת, השופטים מתחו ביקורת על כך שלא התקבל אישור בכתב בדבר הפתיחה בחקירה.