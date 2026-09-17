בכירת השב"כ חושפת: ב־7 באוקטובר נאמר לי "זה תרגיל"

מירה שושני, לשעבר ראש חטיבה סיכולית בשב"כ, סיפרה אמש (רביעי) בסרט "חשיפה" של אמנון רבי בקשת 12 כי עם תחילת הירי ב־7 באוקטובר קיבלה שיחה מראש המטה המבצעי במרחב, שאמר לה שמדובר בתרגיל. שושני, שהייתה בביתה בכפר עזה ובתה אופיר נרצחה בקיבוץ, תיארה כיצד גם היא התקשתה להבין את היקף המתקפה.

עם תחילת האזעקות פנתה אליה בתה ושאלה על הירי. שושני הציעה לבוא לקחת אותה, אך אופיר חששה לצאת. במקביל ניסתה שושני לברר מה מתרחש באמצעות אנשי הארגון.

"הייתי בהלם, כתבתי בקבוצת הוואטסאפ של העבודה ולא ענו לי. התקשר אליי ראש המטה המבצעי של המרחב ואמר: 'זה תרגיל'. הוא אמר שהוא בחמ"ל, ושאלתי למה. הוא אמר שהיו בלילה כל מיני סימנים מעידים. אמרתי לו שזה לא תרגיל, שהם יורים לכל המדינה. הוא היה בהלם וניתק את הטלפון".

"חשבתי שאני מבינה את חמאס"

שושני, שבתפקידה עסקה בבכירי חמאס בחו"ל, התייחסה להיכרות שלה עם הארגון לפני המתקפה. "חשבתי שאני מבינה את חמאס, הייתי חלק מהקונספציה. המחשבה הראשונה שעברה לי בראש היא 'מה קרה לסינוואר?'".

גם לאחר שהבינה שיש מחבלים בקיבוץ, חשבה שמדובר בחדירה של חוליה ושכוחות הביטחון יצליחו לסיים את האירוע. לדבריה, היא התקשרה בניסיון להביא כוחות, ובשעה תשע ורבע הצליחה להכווין כוח דובדבן שהגיע לקיבוץ.

"בראש שלי יחידת דובדבן הגיעה ותכף נגמר האירוע, היה לי ברור שזה ייגמר ואסע לעבודה", אמרה.

אלא שבשעה עשר ורבע אמרה אופיר בטלפון: "ירו בי". אביה שי יצא בניסיון לחלץ אותה ונפצע מירי מחבלים. שושני המשיכה לדבר עם בתה ולנסות להביא אליה כוחות.

"היא אמרה שכואב לה ושאלה איפה הכוחות. היא לא בכתה או צרחה, היא דיברה בקור רוח, בשקט מקפיא כמעט", סיפרה. בהמשך נותק הקשר. ביום שני אחר הצהריים, לאחר שכוח הגיע לחדרה של אופיר, קיבלה שושני את הבשורה על מותה.

"כשאתה חושב שתהיה פשיטה, אתה מקפיץ צבא ולא טקילה"

שושני התייחסה גם להחלטה לשלוח צוות טקילה בעקבות הסימנים שזוהו לפני המתקפה. לדבריה, הבחירה בכוח הזה המחישה לה שהיקף האיום לא הובן.

"אני מבינה שלנוכח ההבנה של הסימנים המעידים, החליטו לשלוח צוות טקילה שגם אם הם טועים, יהיה צוות קדמי שייתן מענה. כשאתה חושב שתהיה פשיטה, אתה מקפיץ צבא ולא טקילה. לכן, זו הייתה הוכחה, קודם כל לי, שלא הבינו".

על הכישלון אמרה: "לא רק שב"כ נכשל, הכל כשל. המדיניות כשלה, הצבא כשל, זה פשוט כישלון מקצועי כל כך גדול".

כשנשאלה מה הייתה ציפייתה, השיבה: "לתחקר את עצמך עמוק איפה טעינו. לנסות באמת להבין איך זה קרה לנו, כי אם לא נבין איך זה קרה, לא נוכל לתקן".