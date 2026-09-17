נטעלי שם טוב תוקפת: "הוא מרמה את הבוחרים שלו"

נטעלי שם טוב ( צילום מסך חדשות 12 )

המתקפה של מפלגת "עמך ישראל" נגד יו"ר ישראל ביתנו עולה מדרגה: נטעלי שם טוב, מועמדת המפלגה, תקפה הבוקר (חמישי) בחריפות את אביגדור ליברמן במהלך ראיון שקיימה בתחנת הרדיו 103fm. שם טוב האשימה את ליברמן בהטעיית ציבור מצביעיו בכל הנוגע לכוונותיו הפוליטיות ביום שאחרי הבחירות: "ליברמן מציג לכאורה עמדות ימין, אבל מרמה את הבוחרים שלו".

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בדבריה הבהירה שם טוב כי לטענתה, השאיפות האישיות של ליברמן יובילו אותו שוב לחיבורים פוליטיים עם קצוות השמאל והסיעות הערביות: "שוב פעם הוא הולך לעשות את אותה הטעות ולהקים ממשלה עם האחים המוסלמים ועם יאיר גולן וגבי לסקי, בשל השאיפה האישית שלו להיות פה ראש ממשלה".