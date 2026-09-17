איזנקוט מאיים בתביעה נגד סמוטריץ': "יש לך עד 15:00"

גדי איזנקוט ( צילום: שרון לייבל/פלאש90 )

מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט שלחה היום (חמישי) באמצעות עו״ד אורי הברמן, מכתב התראה לשר בצלאל סמוטריץ׳ ולמפלגת הציונות הדתית, בדרישה להסיר באופן מיידי סרטון תעמולה מסית שנוצר באמצעות בינה מלאכותית ופורסם בחשבון ה-X של סמוטריץ׳.

בסרטון מוצגים נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית; שופטת בית המשפט העליון, השופטת דפנה ברק־ארז; והיועצת המשפטית לממשלה, עו״ד גלי בהרב־מיארה, כאילו השתתפו בהפגנה פוליטית נגד סמוטריץ׳, התפרעו ונגררו בכוח בידי שוטרים. במכתב נטען כי הסרטון עולה לכדי עבירה פלילית. של זילות בית המשפט לפי סעיף 255 לחוק העונשין, האוסר לפרסם דברים על שופט בעניין כהונתו במטרה לפגוע במעמדו, להחשידו או לבזות את דרכי השפיטה. מדובר בעבירה שדינה שלוש שנות מאסר. עוד נטען כי הסרטון עושה שימוש אסור בדמויותיהם ובמעמדם הממלכתי של בכירי מערכת המשפט לצורכי תעמולת בחירות.

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בישר! מבהירים כי לא מדובר בביקורת על מערכת המשפט, אלא ביצירת מציאות כוזבת המייחסת לבכירי רשויות המדינה התנהגות פוליטית ועבריינית שלא התרחשה. סמוטריץ׳ הפך את דמויותיהם ואת המוסדות הממלכתיים שהם מייצגים לחומר גלם בקמפיין הבחירות שלו.

זיוף סרטון שבו שופטים והיועצת המשפטית לממשלה מוצגים כפורעי חוק הוא הסתה מסוכנת והתרת דם. סמוטריץ׳ שוב מוכיח שאין מבחינתו קו אדום שלא יחצה ואין מוסד ממלכתי שלא ירמוס למען עוד קול בקלפי.

ישר! דרשה מסמוטריץ׳ ומהציונות הדתית להסיר את הסרטון מכל החשבונות ומערוצי הפרסום שלהם ולהפסיק את הפצתו עד היום, ה-17.9, בשעה 15:00.