גיורא איילנד חושף: בחרתי בו בעבר ואצביע לו גם הפעם

ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, האלוף (במיל') גיורא איילנד, חושף בראיון למיקי לוין בפודקאסט מעריב שורה של גילויים פוליטיים ואישיים, ובהם תמיכתו המתמשכת ביו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן והצעה שקיבל להשתלב ברשימתו לכנסת.

איילנד, שמספר כי בעבר הצביע גם לבנימין נתניהו, מבהיר כי מאז 2019 עמדתו הפוליטית נחרצת: "אני תומך בליברמן באופן מובהק, ולא רק בשנה האחרונה. בכל הבחירות מאז 2019 אני הצבעתי למענו, ודעתי רק התחזקה". לדבריו, ליברמן הוא המועמד הבשל והמוכן ביותר בעיניו לתפקיד ראש הממשלה.

בנוסף חשף איילנד כי קיבל הצעה להצטרף לרשימת ישראל ביתנו לכנסת, ואף ציין כי אילו היה נענה לה, היה משובץ במקום גבוה ואף מועמד לתפקיד שר.

במהלך הראיון התייחס ראש המל"ל לשעבר גם לדמויות נוספות במערכת הפוליטית. כנשאל על יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, אמר: "אני מכיר אותו 30 שנה, אם לא יותר. מכיר אותו, מוקיר אותו, מעריך אותו מאוד. יש בו יכולות הרבה יותר מרשימות מאשר ההופעה אולי הקצת דובית שלו והשפה הפשוטה. אני חושב שהוא בהחלט מנהיג מאוד ראוי".