הסקר הדרמטי: "זה מה שהוביל למהפך לטובת נתניהו"

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, התייחס לסקרים האחרונים שפורסמו אמש, והציגו כיצד בפעם הראשונה גוש נתניהו עוקף את גוש השינוי.

"יש 2 סיבות שהפכו את הסקרים לטובות נתניהו, וזה לא המספר הדרמטי, אלא המגמה", אמר שמש. "והנה הסיבה לכך. שלושה אנשים רבים ביניהם מי יהיה ראש ממשלה אחרי הבחירות, איזנקוט, בנט וליברמן. ובינתיים הגוש שלהם פשוט קורס.

במקום להתאחד כגוש אחד, כאגרוף, להציג גוש שכביכול מסוגל להציל את הממשלה, הם עסוקים במריבה מי יהיה במקום הראשון ועד לרגע זה, הם לא סגרו ביניהם מי יהיה ראש הממשלה".

עוד הוסיף שמש: "הדבר השני והלא פחות חשוב, זו מפלגתו של עופר וינטר. וינטר הקים מפלגת ימין חדשה ומצליח לקחת גם קולות מגוש השינוי. נתניהו מאוד חושש ממנו והוא לא סומך עליו ברמה האישית, אבל הוא כן מצליח לשנות בצורה דרמטית את מפת הגושים".