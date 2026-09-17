אייל ולדמן: זה מה שיקרה אם נתניהו ינצח בבחירות

איש העסקים איל ולדמן יוצא במתקפה חזיתית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזהיר מפני השלכות ניצחונו במערכת הבחירות הקרובות, תוך שהוא מביע תמיכה פומבית ביו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט.

"אם ביבי ינצח בבחירות, ישראל תהיה לדעתי בבעיה רצינית: בלי משטרה מתפקדת כראוי ובלי בית משפט עליון", אמר ולדמן. "יתכן שישראל תפסיק להיות דמוקרטית. תתגבר הירידה מהארץ של אנשים מוכשרים. אלו שפחות מוכשרים יישארו בלית ברירה, והכלכלה תדרדר".

בדבריו התייחס ולדמן גם לסוגיות הבוערות בחברה הישראלית ולצורך בשינוי פוליטי יסודי: "אני חושב שאנחנו בבעיה רצינית לאורך זמן מבחינת מה שקורה עם חלק מהמתנחלים בשטחים ועם החרדים. הפתרון הוא שתהיה ממשלה אחרת. אני מקווה שאיזנקוט ינצח בבחירות ואז הכול יהיה אחרת".