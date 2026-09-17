הזמרת יובל רפאל, ששרדה את הטבח בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר, נבחרה להופיע בטקס ההנצחה והזיכרון המרכזי של המשפחות השכולות ועמותת קהילת שבט הנובה, שייערך בחניון רעים ביום רביעי 7 באוקטובר 2026, בשעה 18:30. הטקס יתקיים במקום שבו התקיים הפסטיבל ושבו אירע הטבח, ויוקדש לזכר הנרצחות והנרצחים מקהילת הנובה ומהמסיבות שהתקיימו באזור.

"ביום הזה, אין דבר שיותר חשוב לי מלחזור למקום שבו איבדנו כל כך הרבה, שבו נרצחו ונחטפו אנשים שהכרנו ואהבנו", שיתפה רפאל. "אין דבר יותר משמעותי לי מלהיות עם המשפחות ועם האנשים שהיו איתי שם בליבם או בגופם ביום הכי נורא בחיים".

רפאל, שהסתתרה במשך שעות במיגונית במהלך הטבח, הפכה מאז לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם קהילת הנובה ועם סיפורם של שורדי הטבח. השתתפותה בטקס מסמלת עבורה חזרה אישית וכואבת אל המקום שבו השתנו חייה לחלוטין.

"מאוד קשה לי לחזור לשם, כואב מאוד ואפילו מפחיד, לעמוד מול כל האנשים היקרים שאיבדו את היקר מכל ולשיר", הודתה הזמרת. "אבל זה המקום היחיד והמדויק בו אני רוצה וצריכה להיות ומודה על הזכות הענקית לעשות את זה".

מייצגת ישראל באירוויזיון לנציגה בטקס ההנצחה

בשנת 2025 ייצגה רפאל את ישראל באירוויזיון, שם זכתה במקום הראשון בהצבעת הקהל וסיימה במקום השני בדירוג הכללי. הופעתה המרגשת והמשמעותית באירוויזיון הפכה אותה לסמל של תקווה וחוסן עבור רבים בישראל ובעולם.

כעת, כשנתיים לאחר הטבח, תשוב רפאל לחניון רעים ותופיע בפני המשפחות השכולות, השורדים וחברי הקהילה. הופעתה בטקס צפויה להיות אחד הרגעים המרכזיים והמרגשים של האירוע, המהווה נקודת מפגש משמעותית עבור כל מי שנפגעו מאירועי ה-7 באוקטובר.