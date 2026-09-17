וינטר מוותר: "אני צעיר וחזק כדי להגן על עצמי"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תת-אלוף (במיל') עופר וינטר, הודיע הבוקר (חמישי) כי הוא מוותר מראש על האפשרות שיועמד לו מערך אבטחה אישי מטעם שירות הביטחון הכללי. ההודעה מגיעה בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני אבטחה מאתמול, שהסמיכה את ראש השב"כ לבחון ולהחליט האם להציב אבטחה אישית סביב ראשי המפלגות גדי איזנקוט, יאיר גולן ועופר וינטר.

עוד באותו נושא הח"כ מהליכוד מעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות חדשות סרוגים

בהודעה רשמית מטעם מפלגתו הבהיר וינטר כי אינו מעוניין באבטחה צמודה: "אני מספיק צעיר ומספיק חזק להגן על עצמי. אין לי צורך באבטחה, אנא חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר".