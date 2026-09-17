וינטר מוותר: "אני צעיר וחזק כדי להגן על עצמי"

יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תת-אלוף (במיל') עופר וינטר, הודיע הבוקר (חמישי) כי הוא מוותר מראש על האפשרות שיועמד לו מערך אבטחה אישי מטעם שירות הביטחון הכללי.
ההודעה מגיעה בהמשך להחלטת ועדת השרים לענייני אבטחה מאתמול, שהסמיכה את ראש השב"כ לבחון ולהחליט האם להציב אבטחה אישית סביב ראשי המפלגות גדי איזנקוט, יאיר גולן ועופר וינטר.
בהודעה רשמית מטעם מפלגתו הבהיר וינטר כי אינו מעוניין באבטחה צמודה: "אני מספיק צעיר ומספיק חזק להגן על עצמי. אין לי צורך באבטחה, אנא חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר".
וינטר, מה עם "מספיק צעיר וחזק" להגן על גוש הימין?? וינטר שסירב לכל חיבור בימין, כאנשיו במגעים עם ליברמן, שוינטר היה ראש המטה שלו כשר, וינטר שגם מונה ע"י ליברמן ואיזנקוט כמזכירו הצבאי של ליברמן!בן שטרית, ממפלגת ליברמן, מדבר על חיבור עם וינטר, כשיועצו העיקרי של וינטר הוא איש ימינו של ליברמן, שרון שלום