יו״ר לשכת עורכי הדין מאיים: אם לא - אתלונן עליכם

יו״ר לשכת עורכי הדין, עמית בכר, שלח היום (חמישי) מכתב למפלגת ׳הציונית הדתית׳, בדרישה להסיר את הסרטון נגד נשיא בג״ץ יצחק עמית והיועמ״שית, כחלק מקמפיין הבחירות שלהם.

בכר אמר כי אם הסרטון לא יוסר, הוא יפנה לוועדת הבחירות נגדם. נזכיר כי המפלגה פרסמה סרטון שהופק ב-AI ובו הוצגו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועמ"שית גלי בהרב מיארה כמפגינים האוחזים בשלטים נגד היו"ר בצלאל סמוטריץ', ונגררים על-ידי שוטרים ברחובות בוערים.

יו"ר ישר! גדי איזנקוט גינה את הסרטון, אמר שהוא "בזוי ואלים", וכי "העלה אותו מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות סמוטריץ', שמתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם. כל זאת בעשרת ימי תשובה".

כתב המשפט אביעד גליקמן כתב על כך: ״‏הרשות השופטת חייבת להתעורר ומהר. אחרי פרסום הסרטון המזויע של מפלגת הציונות הדתית שבו רואים מאבטחים/ שוטרים גוררים את נשיא העליון, את השופטת דפנה ברק ארז ואת היועצת המשפטית לממשלה, ברשות השופטת היו צריכים להגיש תלונה לוועדת הבחירות/ משטרה ולהוציא הודעה מטעמם. אומנם, התנועה לאיכות השלטון ואחרים הגישו תלונה, אבל לדעתי גם לרשות השופטת אסור לשתוק״.