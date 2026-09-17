22 שנה אחרי: סאבלימינל והצל התאחדו עם שרית חדד

רגע נדיר ומלא בנוסטלגיה נרשם אמש (רביעי) בפארק הירקון, במסגרת חגיגות 30 שנות הקריירה של שרית חדד: אחרי יותר משני עשורים, עלו לצידה סאבלימינל והצל לבצוע משותף של הלהיט האגדי "הסוד".

השלושה, שכבשו את המצעדים והרדיו בשנת 2004 עם שיתוף הפעולה המוזיקלי האייקוני, לא חלקו יחד את אותה הבמה מאז אותה תקופה. אמש, מול עשרות אלפי מעריצים נרגשים, הרעידו השלושה את הפארק והחזירו את הקהל בבת אחת למעלה משני עשורים אחורה.

האיחוד המסעיר היווה את אחד מרגעי השיא של המופע, כשהוא מסמל לא רק חגיגה מוזיקלית נוסטלגית, אלא גם סגירת מעגל מרגשת ופיוס בימתי עבור כולם.