הח"כ מהליכוד מעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

חברי הליכוד, ארכיון ( גיל יערי\פלאש 90 )

במערכת הפוליטית בימין עולה המתיחות סביב ריצתה של מפלגת "עמך ישראל" בראשות תת-אלוף (במיל') עופר וינטר. חבר הכנסת אביחי בוארון (הליכוד) התראיין היום בתוכנית "שבע תשע" עם ענת דוידוב וניסים משעל ברדיו 103fm, והסביר את קו ההסברה החריף שמנהלת מפלגתו נגד וינטר. "זו לא מלחמה אישית בוינטר, זה עניין לאומי", הדגיש בוארון בפתח דבריו, והסביר את החשש במפלגת השלטון משרפת קולות בגוש הימין. "התפלגות המצביעים יכולה להוביל לקולות שילכו לפח".

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בוארון ציין כי הנתונים שבידי מפלגתו מראים באופן עקבי שוינטר אינו מצליח להבטיח את כניסתו לכנסת: "בסקרים שאנחנו רואים וינטר לא עובר את אחוז החסימה. בסקרים הפנימיים של הליכוד וינטר לא עובר את אחוז החסימה. להצביע לוינטר מסכן את המשך שלטון הימין".

לסיום, התייחס חבר הכנסת גם למצבה של מפלגתו בסקרים האחרונים והביע ביטחון מלא ביציבות כוחה של הליכוד: "הליכוד לא ירד מ-30 מנדטים".