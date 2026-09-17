הח"כ הבכיר מהליכוד בווידוי מפתיע: "יש בקפלן אנשים טובים"

הליכוד ( אוליביה פיטוסי, פלאש 90 )

‏יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, מקום 4 ברשימת הליכוד, התראיין הבוקר (חמישי) בגלי צה״ל וחשף כי "הליכוד מגבש תכנית לתיקון מערכת המשפט - הצורך לאזן בין הרשויות לא נעלם מהעולם".

נזכיר כי במהלך השבוע האחרון, הציגו השר סמוטריץ׳ וחבר הכנסת רוטמן מ׳הציונות הדתית׳, תוכנית לרפורמה המשפטית אותה הם מעוניינים לקדם בממשלה הבאה. אוחנה הפתיע בראיון כאשר אמר כי ״בלהט הויכוח האידיאולוגי לא השכלנו להקשיב מספיק לצד השני - היו בקרב מפגיני קפלן אנשים טובים רבים״. בשנים האחרונות עמד אוחנה בלב הוויכוח בין השמאל לימין, כאשר מפגיני קפלן הגיעו לביתו והפגינו נגדו.