בחר צד? אד שירן יתרום מיליונים למען הפלסטינים

הסערה שלא נרגעת: המוזיקאי הבריטי אד שירן יעביר מיליוני דולרים לסיוע הומניטרי באזור עזה. כך על פי הדיווח בגארדיאן.

הכל החל כאשר הראפר מקלמור, שהופיע כמופע החימום של שירן, הודח מהטור בעקבות אמירות פרו-פלסטיניות סוערות על הבמה וצעק "פרי פלסטיין". לאחר שהודח מהופעה באצטדיון "ג'ילט" שבבעלות המיליארדר והתורם הבולט למען ישראל, רוברט קראפט, הודיע מקלמור כי יתרום את כל שכרו מהטור — כמיליון דולר — לשישה ארגונים פלסטיניים, ואף אתגר את קראפט להשוות את הסכום.

"עם כל מה שקרה ב-48 השעות האחרונות, אני רוצה להחזיר את השיחה למקום שבו היא צריכה להיות: אל העם הפלסטיני שעדיין נהרג ונלחם על חירותו," כתב מקלמור בחשבון האינסטגרם שלו. "חיי פלסטינים ראויים להגנה, והם אינם שווים פחות מכל חיים אחרים."

המהלך הוביל לתגובת שרשרת מפתיעה. קראפט פרסם הודעה רשמית שבה חשף כי אד שירן פנה אליו באופן אישי בבקשה להתגייס למאמץ: "אד התקשר אליי וביקש ממני להתחייב ל-2 מיליון דולר כדי להשוות את התרומה ולסייע במאבק במשבר ההומניטרי באזור".

קראפט הוסיף כי שירן פועל כעת לרתום בעלי אולמות נוספים במטרה "לבנות גשרים" ולהרחיב את גיוס הכספים, אך לפי שעה לא צוין אילו ארגונים ספציפיים יקבלו את כספי התרומה.

למרות שלא פורסמו הפרטים המדויקים של מטרות התרומה של אד שירן, אך בעקבות הקשר החם שיש לו עם מקלמור, לא מן הנמנע שהמיליונים שלו הגיעו דווקא לפלסטינים.