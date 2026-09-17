בלי המלצה: המהלך הדרמטי ששוקלים במפלגות החרדיות

שינוי דרמטי בדפוס הפעולה הפוליטי של הציבור החרדי? לפי דיווח של כתבת "מעריב" אנה ברסקי, במפלגות החרדיות נערכים לאפשרות של מהלך מפתיע ביום שאחרי הבחירות: הימנעות בשלב הראשון מהמלצה על מועמד לראשות הממשלה וישיבה באופוזיציה, בזמן שהקואליציה שתקום תידרש להתמודד ולהכריע במשבר חוק הגיוס.

גורמים חרדים המעורים בשיח הפנימי מציינים כי העמדה המסתמנת היא שלא להמליץ לנשיא המדינה על בנימין נתניהו וגם לא על גדי איזנקוט. "הרוח כרגע היא שלא ממליצים על אף אחד", סיפר גורם חרדי, והוסיף כי "החרדים באים מתוך מטרה לשבת באופוזיציה בשנה הראשונה".

במערכת החרדית מדגישים כי לא מדובר בהחלטה רשמית שסוכמה או אושרה אצל הרבנים, אלא בהלך רוח ובדעה רווחת בשיחות פנימיות. הרקע למהלך הוא ההבנה כי קשה מאוד להעביר חוק גיוס שיעמוד בדרישות החרדיות וגם ישרוד מבחינה פוליטית ומשפטית כאשר הממשלה תלויה בהם.

לפי התרחיש שנבחן, החרדים יישבו באופוזיציה, יתקפו את חוק הגיוס שיקודם בלעדיהם, ולא יישאו באחריות לנוסח הפשרה. "יעבור חוק גיוס כזה או אחר, אנחנו לא נהיה קשורים אליו ונוכל לתקוף אותו מהאופוזיציה", הסביר גורם חרדי. "אחרי שהחוק יעבור, המכשול הזה כבר יהיה מאחורינו".