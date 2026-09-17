שביל הגבורה ומעיין ידידיה: פינת החמד החדשה בצפון השומרון

בצפון השומרון, בסמוך לישוב טל מנשה, הוקמו מעיין ידידיה ושביל הגבורה. המקום הקסום הוקם לזכרו של בן הישוב, סרן ידידיה אשר לב הי"ד, שנפל בגבורה בצפון רצועת עזה בר"ח כסלו ה'תשפ"ד (14.11.23).
המסלול מציע חוויה טיולית קלה ומזמינה לכל המשפחה: שביל הליכה באורך של כ-800 מטרים. בסוף ירידה קצרה בחורש מוצל, תגיעו לשתי בריכות שכשוך מרעננות, המוקפות בפינות ישיבה נוחות, בקצה השביל ממתינה נקודת תצפית נוף מיוחדת במינה.
במהלך ימי החג תעמוד לרשות המטיילים סוכה כשרה במקום.
איך מגיעים?
- בוויז: "מעיין ידידיה ושביל הגבורה – טל מנשה".
- גישה מגוש דן והמרכז: הגעה מוואדי ערה דרך הישוב קציר או העיר חריש.
- גישה לבאים מהשומרון: הגעה דרך אזור שא-נור.