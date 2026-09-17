חגי לובר מפתיע: "בסוף אצביע להם"

חגי לובר, ששכל את בנו יהונתן הי"ד בקרבות ברצועת עזה, מציג עמדה מפתיעה ומעוררת הדים במערכת הפוליטית. בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו, הבהיר לובר כי למרות ביקורתו החריפה על הנהגת המדינה, הוא עשוי להצביע לליכוד בבחירות הקרובות – בתנאי אחד מרכזי.

"מעולם לא הייתי בין מצביעי הליכוד משלל סיבות, וממש לא תכננתי להצביע להם הפעם", פתח לובר את דבריו, והסביר מה גרם לו לשקול מחדש את עמדתו: "ואז צדה את עיניי 'חשיפה' של עוצמה יהודית, שלפיה נתניהו 'זומם' להקים אחרי הבחירות ממשלה עם המפלגה של אייזנקוט. קראתי ושמחתי. ממש שמחתי. ובעיקר קיוויתי שהם צודקים, כי זה בדיוק מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו – לשבור את הגושים".

לובר מתח ביקורת חריפה על השיח הפוליטי הנוכחי: "כרגע כל מפלגה מתבצרת במחנה 'שלה', כל מפלגה מתכוננת ל'מלחמה', וכל מפלגה פועלת להקים 'ממשלת הכנעה'. כל המפלגות שוכחות שלחמנו ביחד בשוחות, מתעלמות מהקושי הגדול של ממשלה צרה למשול ולקבל הכרעות, ומתכחשות לסכנה שבפילוג, בקרע ובמלחמת המחנות".

בהמשך הציב לובר תנאי ברור לתמיכתו במפלגת השלטון: "אז אם נתניהו והליכוד יאמרו באופן ברור, עוד לפני הבחירות, שהם יפעלו להקים ממשלת שיתוף פעולה רחבה עם מפלגת אייזנקוט – זה יספיק לי כדי להצביע לליכוד".