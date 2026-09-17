ליברמן עוקץ את לפיד: "הביא הישג ומאז אנחנו אוכלים חצץ"

יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן קורא לשותפיו בגוש השינוי לשנות את האסטרטגיה לקראת הבחירות ולהפסיק לעסוק בשאלה מי מהמפלגות תסיים במקום הראשון בתוך המחנה.

בראיון הבוקר לרדיו 103FM עקץ ליברמן: "אני רוצה שאנחנו ננצח כולנו ביחד, אני לא רוצה שזה יהיה כמו בבחירות האחרונות. לפיד היה מועמד יחיד מטעם האופוזיציה, הביא הישג ליש עתיד ומאז אנחנו אוכלים חצץ ומרורים".

ליברמן הוסיף כי ראשי המפלגות במחנה צריכים להפסיק לעסוק במאבקי המיקום ביניהם: "אנחנו צריכים להפסיק לדבר במונחים של 'הוא ראשון, הוא שני'".

"כל המפלגות החדשות הן מפלגות אווירה"

יו"ר ישראל ביתנו התייחס גם לרשימות החדשות המתמודדות בבחירות והטיל ספק ביכולתן לבסס כוח פוליטי לאורך זמן. "יש הרבה מפלגות אווירה שצצות כמו פטריות אחרי הגשם, אנחנו מחפשים יציבות", אמר.

כשנשאל במפורש האם הוא כולל בהגדרה הזו גם את מפלגתו של עופר וינטר, השיב: "כל המפלגות החדשות הן מפלגות אווירה, לא רק וינטר. גם בבחירות הקודמות התחילו כל מיני כוכבים ואחר כך התאדו".

ההתבטאות מגיעה על רקע ניסיונותיו של ליברמן למקד את מערכת הבחירות באסטרטגיה גושית.

בעבר קרא לשותפיו לפעול למניעת אובדן קולות של רשימות קטנות, ובמקביל התנגד לקביעה מראש שלפיה ראש המפלגה הגדולה בגוש יהיה בהכרח המועמד המוסכם לראשות הממשלה.