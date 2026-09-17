עסקת ה-F-35 עם סעודיה מסתבכת: האזהרה החדשה של המודיעין האמריקני

חשש חדש במערכת הביטחון האמריקנית סביב עסקת מטוסי הקרב עם סעודיה.

גורמי מודיעין בארצות הברית מזהירים כי מכירת מטוסי ה-F-35 המתקדמים לממלכה עלולה ליצור פתח שבאמצעותו סין תוכל להגיע לטכנולוגיות צבאיות אמריקניות מסווגות. כך דווח הלילה (חמישי) ב"ניו יורק טיימס".

על פי הדיווח, סוכנות המודיעין של הפנטגון (DIA) הכינה בחודשים האחרונים הערכה מפורטת שבחנה את הסיכונים הכרוכים בעסקה. בין היתר נבדקו הגישה של גורמי צבא סיניים לבסיסים בסעודיה והנוכחות של טכנולוגיה סינית בתשתיות התקשורת במדינה.

החשש המרכזי הוא מהיכולת להגן לאורך זמן על המערכות הרגישות של מטוס החמקן.

בדוח עלתה השאלה האם ארצות הברית וסעודיה יצליחו להבטיח שרק גורמים אמריקניים וסעודיים מורשים ייחשפו לאתרים שבהם תוחזק טכנולוגיית ה-F-35. תשומת לב מיוחדת ניתנה למערכות המכ"ם והמודיעין המתקדמות של המטוס.

המודיעין האמריקני העלה גם שאלות בנוגע לציוד של חברות הטכנולוגיה הסיניות Huawei ו-ZTE, שנמצא בתשתיות סעודיות, והאם ריאד תהיה מוכנה להרחיק ציוד כזה מרשתות ומתקנים הקשורים למערכות הביטחוניות הרגישות.