עסקת ה-F-35 עם סעודיה מסתבכת: האזהרה החדשה של המודיעין האמריקני

חשש חדש במערכת הביטחון האמריקנית סביב עסקת מטוסי הקרב עם סעודיה.
גורמי מודיעין בארצות הברית מזהירים כי מכירת מטוסי ה-F-35 המתקדמים לממלכה עלולה ליצור פתח שבאמצעותו סין תוכל להגיע לטכנולוגיות צבאיות אמריקניות מסווגות. כך דווח הלילה (חמישי) ב"ניו יורק טיימס".
על פי הדיווח, סוכנות המודיעין של הפנטגון (DIA) הכינה בחודשים האחרונים הערכה מפורטת שבחנה את הסיכונים הכרוכים בעסקה. בין היתר נבדקו הגישה של גורמי צבא סיניים לבסיסים בסעודיה והנוכחות של טכנולוגיה סינית בתשתיות התקשורת במדינה.
החשש המרכזי הוא מהיכולת להגן לאורך זמן על המערכות הרגישות של מטוס החמקן.
בדוח עלתה השאלה האם ארצות הברית וסעודיה יצליחו להבטיח שרק גורמים אמריקניים וסעודיים מורשים ייחשפו לאתרים שבהם תוחזק טכנולוגיית ה-F-35. תשומת לב מיוחדת ניתנה למערכות המכ"ם והמודיעין המתקדמות של המטוס.
המודיעין האמריקני העלה גם שאלות בנוגע לציוד של חברות הטכנולוגיה הסיניות Huawei ו-ZTE, שנמצא בתשתיות סעודיות, והאם ריאד תהיה מוכנה להרחיק ציוד כזה מרשתות ומתקנים הקשורים למערכות הביטחוניות הרגישות.
עסקת ענק של 48 מטוסים
העסקה שעל הפרק כוללת 48 מטוסי F-35 ומנוע חלופי, בעלות כוללת המוערכת בכ-24 מיליארד דולר.
הנשיא דונלד טראמפ הודיע על תמיכתו במכירה כבר בנובמבר 2025, לקראת ביקורו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן. בחודש יוני האחרון העבירה מחלקת המדינה את החבילה לשתי ועדות בקונגרס לצורך בחינה מוקדמת.
זו אינה הפעם הראשונה שבה הקשרים של מדינה במפרץ עם סין מעוררים חשש סביב מכירת מטוסי החמקן.
בשנת 2020 עלו הסתייגויות דומות לאחר שטראמפ הסכים לקדם מכירת F-35 לאיחוד האמירויות. העסקה נתקעה בהמשך, בין היתר על רקע החששות האמריקניים מהקשרים בין אבו דאבי לבייג'ינג.
הסוגיה מקבלת משנה חשיבות על רקע הקשרים הביטחוניים של סעודיה עם סין. לצד היותה לקוחה מרכזית של תעשיית הנשק האמריקנית, ריאד רכשה לאורך השנים גם טילים בליסטיים מסין וקיימה עמה שיתופי פעולה בתחום הטילים.