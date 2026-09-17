סרוגים
חדשות בארץ

קיבלתם הודעה מ-Booking? האזהרה החדשה של מערך הסייבר

מערך הסייבר הלאומי מזהיר מפני גל הודעות פישינג המתחזות לאתר הפופולרי Booking ומבקשות מהנמענים לאשר את הזמנת המלון באמצעות קישור זדוני

07:31
תגובות
עקבו אחרינו ב -
בוקינג (שאטרסטוק)

מערך הסייבר הלאומי פרסם אמש (רביעי) אזהרה לציבור בעקבות דיווחים על ניסיונות פישינג חדשים המתחזים להודעות הקשורות להזמנת מלון באתר Booking.

על פי האזהרה, בהודעות שנשלחות ללקוחות מופיע קישור המוביל לאתר המתחזה ל-Booking, והנמען מתבקש להיכנס אליו כדי לאשר את הזמנת המלון שלו.

אלא שהפעם ההונאה עלולה להיות קשה יותר לזיהוי. במערך הסייבר מציינים כי בחלק מהמקרים ההודעות כוללות פרטים אמיתיים מתוך ההזמנה, ובהם תאריכי השהייה ומספר ההזמנה. השימוש במידע הנכון עשוי לגרום לנמען לחשוב שמדובר בפנייה לגיטימית.

במערך הסייבר קוראים שלא ללחוץ על הקישורים המופיעים בהודעות מסוג זה.

מי שמעוניין לבדוק את מצב הזמנתו מתבקש לעשות זאת באופן עצמאי דרך האתר או האפליקציה הרשמיים של Booking, ולא באמצעות הקישור שנשלח אליו.

מי שכבר הזין את פרטי כרטיס האשראי באתר החשוד מתבקש לפנות באופן מיידי לחברת האשראי. בנוסף, ניתן לדווח על ניסיון ההונאה למוקד 119 של מערך הסייבר הלאומי.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
הצטרפו אלינו