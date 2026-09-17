הקרב בצמרת המשטרה: המינוי שהמפכ"ל רוצה ובן גביר בולם

העימות בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל דני לוי מגיע גם לצמרת מערך הדוברות של המשטרה.

המפכ"ל מעוניין לקדם את דובר המשטרה המכהן, נצ"מ אריה דורון, לדרגת תת־ניצב ולמנות אותו לראש חטיבת הדוברות.

אלא שבשלב זה המינוי תקוע. בן גביר מסרב לאשר את סבב המינויים שמבקש המפכ"ל לקדם, וללא אישור השר לא ניתן להשלים את הקידום ואת המינוי.

למרות זאת, לוי ממשיך בהליכי השיבוץ במשטרה ומתכוון לקיים דיוני קצינים גם בנוגע למפקדי תחנות ומרחבים.

מדובר במהלך הצהרתי במידה רבה, שכן חלק מהמינויים אינם יכולים להיכנס לתוקף ללא אישורו של בן גביר, אך באמצעותם מסמן המפכ"ל את הקצינים שבהם הוא מעוניין ואת הערכתו כלפיהם.

המחלוקת סביב המינויים היא נדבך נוסף במתיחות המתמשכת בין בן גביר ללוי. בעוד המפכ"ל מבקש להמשיך בסבבי השיבוצים והקידומים בהתאם לצורכי המשטרה, השר מחזיק בסמכות האישור הנדרשת לחלק מהמינויים ומסרב בשלב זה לאשרם.

במקרה של דורון ניצב בפני הקידום מכשול נוסף: נגד דובר המשטרה מתנהל הליך משמעתי בעקבות דברים שאמר על יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. המשטרה אף עדכנה את בג"ץ על ההליך, שאמור להסתיים לפני שניתן יהיה לאשר את קידומו בדרגה.

אם המהלך יושלם, דורון ימונה לראש חטיבת הדוברות במקום תנ"צ ליאור אבודרהם, שפרש לאחרונה מהמשטרה ברקע פרשת יעקובי־שושן־אבודרהם, שבמסגרתה נחקרו השלושה.