תרגיל פתע נוסף בצה"ל: הכוחות נבחנים במספר מוקדים ברחבי הארץ

צה"ל ממשיך ברצף תרגילי המוכנות של השבועות האחרונים, לקראת אירוע רב זירתי.

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף פתחו הבוקר (חמישי) בבוחן פתע משותף במספר מוקדים ברחבי הארץ, שיימשך עד שעות הצהריים.

התרגיל מגיע פחות משבועיים לאחר "עלות השחר 2.0" - בוחן הפתע המטכ"לי שעליו הורה הרמטכ"ל אייל זמיר ב-6 בספטמבר.

במסגרת אותו תרגיל נדרכו בהפתעה המפקדות בפיקודים, באגפים ובזרועות ונבחנו תרחישים של מתקפה רב־זירתית, ובהם חדירות מהאוויר, הים והיבשה, ירי, אירועים רבי נפגעים ותרחישי חטיפה.

הרמטכ"ל הגדיר אז את מצב היסוד של צה"ל כ"מוכנות למתקפת פתע", והבהיר כי התרגילים נועדו לבחון את הכוחות והמפקדות מרמת היחידות בשטח ועד המטכ"ל, בין היתר כחלק מהיערכות לתקופת החגים.

כעת עובר הדגש למערכי העורף, הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. בבוחן שהחל הבוקר נבדקת היכולת לתת מענה למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, לרבות הפעלת כוננויות ועתודות, כשירות המערכים ותהליכי קבלת החלטות, מהמחוזות והפיקודים המרחביים ועד הדרגים הבכירים במטכ"ל.

במסגרת הבוחן צפויה במהלך הבוקר תנועה ערה של כוחות ביטחון, צוותי רפואה צבאיים וכלי רכב באזורים שונים בארץ.

בצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני, וכי גם התרגיל הנוכחי תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים לשנת 2026.