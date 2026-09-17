נערכים לסיום המלחמה? טראמפ מכנס את מנהיגי המפרץ 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכוון לכנס ביום שלישי הבא בניו יורק מפגש עם מנהיגי מדינות המפרץ, שבמרכזו המלחמה באיראן והצעדים שיינקטו באזור לאחר סיומה.

כך פרסם הלילה ברק רביד באקסיוס, על סמך שלושה מקורות המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, בפגישה, שתיערך בשולי העצרת הכללית של האו"ם, צפויים להשתתף מנהיגים או שרי חוץ משש החברות במועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ: סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, בחריין, כווית ועומאן.

מחלקת המדינה האמריקנית כבר החלה לשלוח הזמנות למשתתפים. ייתכן שבהמשך יצורפו למפגש מנהיגים ממדינות ערביות ומוסלמיות נוספות.

התוכנית של טראמפ ליום שאחרי

המפגש אינו צפוי לעסוק רק בהתפתחויות המיידיות במלחמה. טראמפ וצמרת ממשלו עובדים בשבועות האחרונים על אסטרטגיה אמריקנית חדשה למזרח התיכון לאחר סיום העימות עם איראן, והתוכנית צפויה להתגבש סופית לאחר בחירות האמצע בארה"ב.

בין הרעיונות שכבר נבחנים בוושינגטון נמצאים יצירת מערך אזורי בין בעלות בריתה של ארה"ב לבלימת איראן, הרחבת הסכמי אברהם וקידום נורמליזציה בין ישראל לסעודיה.

הדיון עם מדינות המפרץ מקבל משמעות מיוחדת לאחר שהן ספגו במהלך המלחמה תקיפות איראניות ונזקים כלכליים, בין היתר בשל השיבושים ביצוא הנפט והגז באזור.

טראמפ עצמו אותת אתמול כי הוא מעריך שהמערכה עשויה להתקרב לסיומה. לפי הדיווח, הנשיא אמר כי הוא מקווה שארה"ב מתקרבת לסוף המלחמה, ובמקביל טען כי איראן מעוניינת להגיע להסכם.

נתניהו רוצה פגישה, בינתיים אין תאריך

ברקע המפגש האזורי, ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין אף הוא להיפגש עם טראמפ במהלך שהותו בניו יורק. אלא שלפי מקור ישראלי שצוטט באקסיוס, נכון לעכשיו לא נקבעה פגישה בין השניים.

המפגש המתוכנן מזכיר מהלך דומה שביצע טראמפ בעצרת האו"ם בשנה שעברה, אז כינס מנהיגים ערבים ומוסלמים והציג בפניהם את טיוטת התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה בעזה.

הפעם צפוי המוקד לעבור לאיראן ולמבנה האזורי שוושינגטון מבקשת לקדם לאחר המלחמה.