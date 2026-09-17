דיווח: ארה"ב מונעת מאבו מאזן להגיע לעצרת האו"ם

מכה מדינית נוספת לרשות הפלסטינית לקראת העצרת הכללית של האו"ם.

ארצות הברית מסרבת להעניק ליו"ר הרשות אבו מאזן ולחברי משלחתו אשרות כניסה שיאפשרו להם להגיע לניו יורק, זו השנה השנייה ברציפות.

כך דווח הלילה (חמישי), תחילה בכלי תקשורת ערביים ובהמשך אושר במסגרת הודעת מחלקת המדינה.

במקביל, וושינגטון הודיעה כי היא מאריכה את הגבלות הוויזה החלות על גורמים ברשות הפלסטינית ובאש"ף. המהלך ממשיך מדיניות שיושמה כבר לקראת עצרת האו"ם בשנה שעברה, אז נמנעה גם מאבו מאזן האפשרות להגיע לכינוס בניו יורק.

במחלקת המדינה הסבירו את הצעד בין היתר בפעילות הפלסטינית בזירה הבינלאומית.

בוושינגטון מאשימים את הרשות ואש"ף בניסיון להפוך את הסכסוך הישראלי־פלסטיני לסוגיה בינלאומית באמצעות פנייה לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולבית הדין הבינלאומי לצדק, וכן בקידום הכרה חד־צדדית במדינה פלסטינית. הממשל האמריקני האשים את הגופים הפלסטיניים גם בתמיכה בטרור.

אבו מאזן שוב ינאם בווידאו?

בעקבות ההחלטה, העצרת הכללית, שבה חברות 193 מדינות, צפויה להצביע על האפשרות לאפשר לאבו מאזן למסור בשבוע הבא נאום מצולם במקום להגיע פיזית לניו יורק. גם בשנה שעברה השתתף יו"ר הרשות בכינוס באמצעות וידאו לאחר שלא קיבל אשרה.

המהלך האמריקני חריג גם בשל מעמדה של ניו יורק כמקום מושבו של מטה האו"ם. הסכם המטה מ־1947 מחייב בדרך כלל את ארצות הברית לאפשר לנציגים זרים להגיע לארגון, אולם וושינגטון טוענת כי קיימים חריגים המאפשרים לה למנוע כניסה משיקולי ביטחון, קיצוניות ומדיניות חוץ.

עם זאת, מחלקת המדינה הבהירה כי הפטור הקיים עבור אנשי משלחת אש"ף המשקיפה באו"ם יישאר בתוקף. הפלסטינים מחזיקים באו"ם במעמד של מדינה משקיפה שאינה חברה מלאה, ולכן אין להם זכות הצבעה בעצרת הכללית.