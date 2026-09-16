האלימות במגזר הערבי: טיל כתף נורה לבית בג'לג'וליה

האלימות במגזר הערבי ממשיכה להגיע לשיאים חדשים. הערב נורה טיל כתף לעבר בית מגורים בג'לג'וליה בשרון.

במשטרה ניסו לטשטש את האירוע ודיווחו עליו בצורה עקיפה:

"שוטרי תחנת קאסם פתחו בחקירה לפני זמן קצר, עם קבלת דיווח בדבר ירי פריט אמל״ח צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים. אין נפגעים באירוע.

שוטרי תחנת כפר קאסם במרחב שרון הגיעו למקום מיד עם קבלת הדיווח, החלו בסריקות ובמצוד אחר חשודים במעשה, לצד איסוף ממצאים וראיות מהזירה.

עפ”י גורמי רפואה, אין נפגעים באירוע. בתום הטיפול בזירה הועברו הממצאים להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי והחבלה של משטרת ישראל. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, והנסיבות נבדקות".

ירי טילים מסוג לאו או RPG הפך להיות נפוץ בסכסוכים במגזר הערבי, כשרוב התחמושת נגנבת מבסיסי צה"ל. בכוחות הביטחון חוששים מהיום בו יופנו כלי הנשק האלה לעבר ישובים יהודים, בתרחיש של מתקפה כוללת כמו ב-7.10.