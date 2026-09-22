הטירה שנעלמה ל-800 שנה - נמצאה במקום הכי לא צפוי

בניין האוניברסיטה ( צילום: UCD )

טירה נורמנית מימי הביניים, שנחשבה במשך שנים לאחת הטירות ה"אבודות" של דבלין, התגלתה כשהיא מסתתרת למעשה בתוך מבנה קיים בקמפוס של אוניברסיטת קולג' דבלין, UCD. המחקר החדש מגלה כי שרידים משמעותיים של טירת רובאק, שנבנתה ככל הנראה בתחילת המאה ה-13, שולבו בתוך המבנה המאוחר יותר ולא נהרסו כפי שסברו עד כה.

מי שזיהה את השרידים הוא פרופ' טאדג אוקיף מבית הספר לארכאולוגיה של UCD, המתמחה בהיסטוריה של האדריכלות בימי הביניים. לדבריו, מבחוץ המבנה הנוכחי נראה ויקטוריאני לחלוטין, אך בתוכו נותרו קירות של הטירה המקורית, לצד מאפיינים אדריכליים מימי הביניים שמוסתרים כיום מתחת לשכבות טיח. גם החצר שמאחורי הבניין היא, לפי המחקר, למעשה החצר המקורית של הטירה.

הציור בצבעי מים של הטירה שיצר האמן גבריאל ברנגר בסביבות שנת 1765 ( צילום: National Library of Ireland )

טירת רובאק הייתה מבצר חשוב ששמר על אחת מדרכי הגישה אל דבלין של ימי הביניים. היא עברה שינויים לאורך מאות השנים, ובין הדמויות שנקשרו אליה נמצא גם המלך ג'יימס השני, שלפי המסורת שהה במקום בשנת 1689. עד המאה ה-18 הידרדרה הטירה והפכה לחורבה, ובהמשך התקבעה ההנחה כי שרידיה נהרסו במהלך בנייה מחדש של האחוזה. אחד הכלים שסייעו לאוקיף לשחזר את המבנה המקורי היה ציור בצבעי מים שיצר האמן גבריאל ברנגר בסביבות שנת 1765. הציור תיעד לא רק את צורת הטירה אלא גם פרטים אדריכליים קטנים, ואלה אפשרו לחוקר להשוות בין המבנה ההיסטורי לבין הקירות שנותרו במקום כיום.

קווי המתאר של הטירה מוטמעים במבנה המודרני ( צילום: רשתות חברתיות )

הגילוי משמעותי במיוחד משום שטירות רבות באזור דבלין נהרסו במאות ה-17 וה-18, ואבניהן שימשו מחדש לבניית בתים חדשים. במקרה של רובאק, בעלי המקום בתקופות הג'ורג'יאנית והוויקטוריאנית בנו ככל הנראה סביב המבנה הקיים, וכך שמרו עליו מבלי שהתכוונו לכך בהכרח.

לפי אוקיף, אם התיארוך המוקדם יאושר במחקרים נוספים, המבנה יוכל להיחשב לבניין העומד העתיק ביותר בכל קמפוס אוניברסיטאי באירלנד. מחקר ארכאולוגי נוסף צפוי לסייע לקבוע בצורה מדויקת יותר מתי נבנו החלקים הקדומים של הטירה.