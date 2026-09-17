סלח לנו ושמח בנו: מה קרה במגזר בין ר"ה ליו"כ?

ברוכים הקוראים את "מה נסרג?”, מדור הברנז’ה של סרוגים שמביא לכם
את הדברים החשובים שקרו השבוע במגזר, ולא שמתם עליהם עין או כדאי שתשימו אליהם לב.
מגיע מזל טוב!
- מזל טוב לורד מזומן אביעד מייסדת ומנכ"לית קואליציית הארגונים הדתיים לבריאות הנפש, ולבעלה המוזיקאי נתי אביעד לנישואי הבן אראל עם בחירת לבו שליו למשפחת בן-שמחון. המדור מאחל שירבו שמחות ובתים מאושרים בישראל.
- מזל טוב למומחה הישראלי ללשון עברית והיועץ הלשוני של גל"צ הדוקטור אבשלום קור שחוגג השבוע את יום הולדתו ה-75. המדור רצה לשלוח לדוקטור קור ברכה מיוחדת בווטסאפ, אך נזכר שזו מילה לועזית ויש לומר בעברית "מ'נשמע?”, ובמקום זה מאחל לאבשלום עוד שנים רבות של תיקוני לשון ומחקרי שמות משפחה ויישובים בארץ באופן מילולי וחינני.
- מזל טוב לסניף בני עקיבא גוננים בירושלים שעבר השבוע למבנה פעילות זמני חדשני . את הסרט האדום גזר ראש עיריית ירושלים משה ליאון שסיפר לחניכים על ההשקעה בשכונת גוננים שלאחרונה זכתה לתחנה על שמה בקו החדש של הרכבת הקלה. סניף בנ"ע גוננים המונה כיום כ-600 חניכים ואנשי צוות החל את דרכו כסניף עולים קטן במיוחד ובמשך השנים צמח בעזרתם של תושבי שכונת קטמון לאחד הסניפים הגדולים בבירה. עלה נעלה!
תשובה תפילה וצדקה כאחד
- תלמידי ישיבת "מעלה אליהו" בת"א שלבו אמירת סליחות עם מעשה חסד גדול וכך תאר זאת ראש הישיבה הרב חיים גנץ: "תראו מה זו נשמה של יהודי. פנה אלינו ראש המחלקה באיכילוב וסיפר על חולה מונשם, שתלמידי הישיבה מלווים אותו ומגיעים אליו מדי שבת לקידוש. המשאלה שלו הייתה להגיע להגיע לומר סליחות בישיבת 'מעלה אליהו'. הרופא הבכיר אישר רפואית את הגעתו של הבחור עם צוות טיפול נמרץ שאמר סליחות עם תלמידי הישיבה כמעט שעה, רק שפתיו נעות וקולו לא נשמע. העיניים דמעו והלבבות נשברו. אשרי העם שאלה בניו, אשרי העם שאלה רופאיו." המדור מודה שזהו שילוב מנצח של תשובה תפילה וצדקה- המעבירין את רוע הגזרה.
העו"ד והפרקליט הגדול
- עו"ד גלעד קורינאלדי (שהיה יועץ המשפטי של מרכז ברסלב העולמי שנים רבות) הקפיד לקיים גם השנה את המסורת והזכות הגדולה להגיע לאומן למרות הקשיים בשל מלחמת אוקראינה-רוסיה המתמשכת והתפלל עם בנו יאיר במנין המרכזי של שיינר (עם הרה"ג שלום בער סורוצקין), ובערב ר"ה תיעד את בית הכנסת המשומר של הבעש"ט הקדוש במזיבוז'. המדור שמח לראות שהעולם לא איבד לגמרי את הכבוד המגיע למקומות קדושים ליהדות.
סרוגים בשטח
- ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן חורש את העולם כדי שיפסיק לחרוש מזימות נגד ישראל, ורשם הישג משמעותי כשעשרות חברי פרלמנט ממפלגת "הפטריוטים" (שלא קיבלה את שמה במחווה לינון מגל), המפלגה השלישית בגודלה באיחוד האירופי, הסכימו לחתום על אמנה המביעה תמיכה מוצהרת בהתיישבות בשומרון. המדור מאחל ליישובים החדשים: "בורא העולם בקניין ישלים זה הבניין".
- תלמידי ישיבת "ברכת משה" במעלה אדומים עלו השבוע להר הבית לעשרת ימי תשובה. ראש הישיבה הרב יצחק שילת התרגש מאוד מהעליה להר לאחר שבשנה שעברה לא יכל לעלות. המדור לא עולה להר הבית על פי פסיקת הרבנות הראשית אך מתפלל בכל יום בכוונה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.
- ישיבה קדם צבאית חדשה החלה את פעילותה בישוב החדש "עמק דותן" בשומרון. הפתיחה החגיגית של הישיבה לוותה בהכנסת ספר תורה ויו"ר עצמה יהודית השר איתמר בן-גביר הבטיח תוך כדי ריקוד סוער עם הספר: “נמשיך להתיישב בכל מקום". והמקום הבא בו הוא מתפלל להתיישב: מליאת הכנסת.
פוליטיקה קצת אחרת
- הקומיקאי הסרוג יוני שרון המוכר יותר בדמותו דוברת הערבית "אבו טבלה" צילם סרטון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. המדור תוהה בקול האם מטרת הסרטון היא לוודא שאם גם הפעם הערבים ינהרו לקלפיות, לפחות שמישהו יסביר להם בשפתם איזה פתק לשים בקלפי..
- בין הגשת הרשימות לכנסת לניהול הקמפיין, תפסנו את מנהל הסושיאל הסרוג של 'ישראל ביתנו', איתן קרנטמן מכובד בברכה שביעית של "שבע ברכות" בחתונה. שירבו שמחות בישראל (ביתנו).
נפל ברשת
- רגע לפני שבת שובה כדאי לשוב ולעיין במזמור מלווה החתונות הידוע "בואי בשלום" ולמזלכם אמיר מויאל עשה זאת במקומכם. ההוכחה לעיניכם במשפט שהוצא מהקשרו לגמרי, ועוד פסוק מפורסם ממזמור "אשת חיל" שבמוחו המקורי של אמיר קשור לקלפים ורוסי בשם מר ואדים. המדור מציע לאמיר להבא לשלוח עוד בדיחות אבא.
מה נסרג אתכם
- בין ההמונים שפקדו את ציון קברו של רבי נחמן מברסלב מצאנו בערב ר"ה גם את האיש והאגדה יונתן ברק ינון המכונה "ג'וני חישגוזים", שלא היסס להניף שלט הצהרת כוונות במקום אליו מגיעים להתפלל בכוונה:
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