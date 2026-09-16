ארה"ב בצרות: הבנק הפדרלי מעלה את הריבית

ארה"ב מתחילה לשלם את מחיר המלחמה. הבנק הפדרלי בארה״ב הודיע היום על העלאת הריבית ברבע אחוז: מ-3.75% ל–4%.

מדובר בהעלאה ראשונה מזה כשלוש שנים, כשהעלאה האחרונה הייתה ביולי 2023.

הסיבה להעלאת הריבית היא האינפלציה שנגמרת כתוצאה מהמלחמה באיראן. הוצאות המלחמה לא כל כך משפיעות על כלכלה ענקית כמו של ארה"ב, אבל סגירת מיצרי הורמוז וכעת גם מיצרי באב אל מנדב, גורמות להתייקרות מחירי הנפט.

מחירי הדלק בארה"ב הגיעו לשיאים חדשים, מה שמוביל לגל התייקרות בכל המשק האמריקני. כדי למתן את קצב האינפלציה משתמש הבנק הפדרלי בהעלאת הריבית, כדי למתן את הצריכה ובאמצעותה להוריד את המחירים.

נזכיר כי בישראל, שנמצאת במלחמה רציפה ויקרה קרוב לשלוש שנים, המשק התייצב ובחודשים האחרונים בנק ישראל יכול היה להוריד את הריבית לאור העמידה ביעדי האינפלציה השנתיים, שנחשבים נמוכים יחסית - 1.5% בשנה.

בנק ישראל כבר הוריד את הריבית בשלוש פעימות בשיעור כולל של 0.75%. והיא עומדת כיום על 3.25%