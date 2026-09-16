'יוביל להתייקרות מוצרים': אירופה מקשיחה את "מס הפחמן" על יבוא

המאבק סביב אחד מכלי מדיניות האקלים המרכזיים של האיחוד האירופי נכנס השבוע לשלב חדש. חברי הפרלמנט האירופי הצביעו בעד מחיקתו של סעיף שהיה מאפשר לבריסל להשעות באופן זמני את מס הפחמן בגבול, במקרים שבהם הפעלתו תוביל להתייקרות חריגה של מוצרים מיובאים.

מדובר במנגנון התאמת הפחמן בגבול, המכונה CBAM, שנכנס לפעולה מלאה ב-1 בינואר 2026. הרעיון שעומד מאחוריו הוא פשוט יחסית: יצרנים אירופיים נדרשים לשלם על פליטות הפחמן שלהם במסגרת שוק הפחמן האירופי, ולכן האיחוד מטיל על יבוא של מוצרים עתירי פליטות עלות דומה, כדי למנוע מצב שבו יצרנים מחוץ לאירופה נהנים מיתרון תחרותי משום שהם פועלים במדינות שבהן מדיניות האקלים מקלה יותר. כיום חל המנגנון בין היתר על ברזל ופלדה, מלט, דשנים, אלומיניום, חשמל ומימן.

אלא שהפעלת המס מעוררת גם חשש מעלייה במחירי חומרי גלם ומוצרים. הנציבות האירופית הציעה בשנה שעברה ליצור מעין "בלם חירום", שבמסגרתו יהיה ניתן להעניק פטור זמני מהמנגנון במקרה של "נסיבות חמורות ובלתי צפויות". ההצעה הגיעה בין היתר על רקע לחץ מצד צרפת להקל את העלויות על יבוא דשנים, כדי לצמצם את הפגיעה בחקלאים.

מדינות האיחוד האירופי תומכות בהשארת אפשרות כזו. לפי עמדתן, ניתן יהיה לשקול השעיה זמנית של המס, בין היתר כאשר מחירו של מוצר מסוים מזנק ביותר מ-50% בתוך שישה חודשים. מועצת האיחוד כבר הודיעה ביוני כי היא תומכת ביצירת מנגנון מוגדר למצבי חירום, המבוסס על קריטריונים ברורים ואובייקטיביים.

הפרלמנט האירופי, מנגד, בחר כעת בכיוון אחר. המחוקקים הצביעו בעד מחיקת האפשרות להשעות את המס, ומציעים במקום זאת להשתמש בהכנסות שיצטברו ממנו כדי לפצות תעשיות במקרה שבו המנגנון גורם לעלייה משמעותית במחירים. ההצבעה אינה סוף פסוק. הפרלמנט ומדינות האיחוד יצטרכו כעת להגיע להסכמה ביניהם לפני שהשינויים יהפכו לחוק סופי.

במקביל, הפרלמנט מבקש גם להדק כמה מהפרצות שהתגלו במערכת. אחת ההצעות נוגעת לאלומיניום: כיום חל פטור על משלוחים קטנים יחסית, אך חברי הפרלמנט הצביעו בעד הורדת הרף הרלוונטי מ-50 טונות ל-5 טונות. המטרה היא להחיל את המס גם על חלקי אלומיניום בעלי ערך גבוה אך משקל נמוך, למשל רכיבים למכוניות, דלתות ופאנלים סולאריים.

המחוקקים תמכו גם בהחלת המנגנון על פסולת אלומיניום לאחר שימוש. חברות אירופיות הזהירו כי הפטור הקיים עלול לעודד יצרנים מחוץ לאיחוד להגדיל את השימוש באלומיניום ממוחזר במטרה לצמצם את חבות המס, וכך לקבל יתרון על פני יצרנים אירופיים.

המהלך כולו הוא חלק מתוכנית רחבה יותר להרחיב את CBAM מעבר לחומרי גלם בסיסיים גם למוצרים מוגמרים ומורכבים יותר. במסגרת השינויים נבחנת החלת המס גם על שורה של מוצרים המבוססים על פלדה ואלומיניום, ובהם חלקי רכב ומוצרי צריכה מסוימים. ועדת הסביבה של הפרלמנט כבר תמכה בקיץ בהרחבת המנגנון ובחיזוק הכללים שנועדו למנוע עקיפה שלו.

מאחורי המחלוקת מסתתרת דילמה רחבה יותר שעמה מתמודד האיחוד האירופי: כיצד להגן על התעשייה האירופית ועל יעדי האקלים, מבלי להביא לעלייה חדה במחירי חומרי גלם ומוצרים עבור חברות, חקלאים וצרכנים.

לעת עתה, התשובה עדיין אינה סופית. הפרלמנט מבקש להקשיח את המנגנון ולפצות נפגעים באמצעות ההכנסות ממנו, בעוד מדינות האיחוד מעוניינות לשמור לעצמן אפשרות לעצור את גביית המס במקרה של משבר. המשא ומתן בין הצדדים יקבע כיצד ייראה אחד ממנגנוני הסחר והאקלים המשמעותיים ביותר של אירופה בשנים הקרובות.