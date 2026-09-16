סקר מנדטים: מהפך - גוש הימין עוקף את איזנקוט

סקר מנדטים של חדשות 13 באמצעות 'המדד' של ישראל רוזנר מצביע על מהפך. גוש הימין מוביל על גוש השמאל.

לפי הסקר מפלגת ישר של איזנקוט אמנם היא המפלגה הגדולה אבל גוש הימין עובר את השמאל בשני מנדטים.

הליכוד נחלש קצת עם 18 מנדטים, אבל עוצמה יהודית על 8 כמו גם הציונות הדתית - זהות שעולה ל-8 מנדטים לראשונה. המפלגות החרדיות מחלקות 14 מנדטים בשווה ועמך ישראל של וינטר עולה ל-6 מנדטים ובסך הכל גוש של 54 מנדטים לימין.

באופוזיציה, 22 כאמור לישר של איזנקוט, 12 לבנט ולפיד, 10 לדמוקרטים של יאיר גולן, 8 של ליברמן ובסך הכל 50 מנדטים. הנדל וזליכה לא עוברים את אחוז החסימה.

המפלגות הערביות עם 8 מנדטים לחד"ש-תע"ל-בל"ד ועוד 6 מנדטים לרע"ם.