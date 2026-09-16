הטענה החריגה של בצלאל זיני כדי לצאת ממעצר הבית

בצלאל זיני, אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, ביקש היום (רביעי) להשתחרר ממעצר הבית שבו הוא שוהה כבר כחצי שנה. זיני נאשם בעבירות חמורות בפרשת ההברחות לעזה, ובבקשה שהגישו פרקליטיו נטען כי אין חשש שישוב לבצע את המעשים המיוחסים לו בכתב האישום כך פרסם אביעד גליקמן לראשונה.

אחד הנימוקים שהוצגו בבקשה נוגע לתפקידו של אחיו הבכור, דוד זיני, המכהן כראש השב"כ. לפי עורכי דינו, זיני צפוי להתנהל ברגישות ובזהירות מוגברת בשל תפקידו של אחיו: "לא יעלה על דעתו של זיני להסתבך בעבירה כלשהי".

פרקליטיו של זיני, עורכי הדין נתי שמחוני, אסף קליין ועדי קידר, התייחסו גם לאופיו, לבית שבו גדל ולעברו. לדבריהם, מדובר באדם שבמשך כל חייו ביקש לתרום, ואף יצא להילחם בשבעה באוקטובר. לטענתם, נסיבות אלה מחזקות את המסקנה כי אין חשש שיבצע שוב את המעשים המיוחסים לו.

עורכי הדין ציינו בבקשה כי ההליך המשפטי נגד זיני טרם החל. לטענתם, הדיון מתעכב משום שעדיין לא קיבלו את מלוא חומרי החקירה ואת תעודות החיסיון. לפי דיווח שפורסם אתמול, שר הביטחון ישראל כ"ץ טרם חתם על התעודות.

בתוך כך, לפני כחודש וחצי נערכה ישיבה אצל פרקליט המדינה עמית אייסמן, שבה נבחנה האפשרות להסיר מכתב האישום את סעיף "סיוע לאויב בזמן מלחמה". מדובר בסעיף שעליו נמתחה ביקורת בבתי המשפט המחוזי והעליון.

במהלך הישיבה התגלעו חילוקי דעות בין אייסמן לבין גורמים אחרים בפרקליטות. אותם גורמים סבורים כי הסעיף החמור אינו מתאים למקרה ויש להסירו, אך נכון לעכשיו אייסמן מתעקש להשאיר אותו בכתב האישום. גורמים בפרקליטות תקפו את עמדתו וטענו כי הוא מתקשה "לרדת מהעץ שעליו טיפס".