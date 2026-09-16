תעלומה בירושלים: החיפושים אחר בת ה-61 נמשכים

חיפושים ( צילום: David Cohen/Flash90 )

הערב (רביעי) נמשכים החיפושים והסריקות אחר פאטמה רג'בי, תושבת מזרח ירושלים בת 61, שנעדרת מזה מספר ימים. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג״ב פועלים לאיתורה בסיוע מתנדבים, תוך שימוש באמצעים מבצעיים וטכנולוגיים.

הפעילות החלה לאחר שהדיווח על היעדרותה התקבל במשטרה ביום ראשון. מאז ממשיכים הכוחות לפעול בשטח באופן רציף, בניסיון לאתר אותה ולאסוף כל מידע שעשוי להוביל למקום הימצאה. במשטרה ציינו כי במסגרת החיפושים מופעלים מגוון אמצעים מבצעיים וטכנולוגיים. לצד שוטרי המחוז ולוחמי מג״ב משתתפים בסריקות גם מתנדבים, שמסייעים לכוחות בפעילות המתמשכת. על רקע המשך החיפושים, מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, קיים הערכת מצב מיוחדת. במהלך הערכת המצב קיבל מפקד המחוז סקירה רחבה על הפעולות שנעשו מאז התקבל הדיווח, וכן על המשך המאמצים לאיתור הנעדרת.

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בתום הערכת המצב הנחה ניצב פלד את הכוחות להמשיך בפעולות ובסריקות. בשלב זה החיפושים עדיין נמשכים, והמשטרה פונה לציבור בבקשה להעביר כל פרט שעשוי לסייע באיתורה.

במשטרה הדגישו כי גם מידע שנוגע למקום הימצאה עשוי לסייע לכוחות הפועלים בשטח. כל מי שבידיו מידע שעשוי לקדם את החיפושים מתבקש לדווח על כך בהקדם האפשרי.

ניתן למסור מידע למוקד 100 של משטרת ישראל, או לפנות ישירות לתחנת שלם בטלפון 02-6207410. במשטרה ממשיכים במאמצים לאיתורה ומבקשים מהציבור לסייע בכל פרט רלוונטי.