איזנקוט בעקיצה לבנט: כך אמנע את שיקלי וסילמן אצלי

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

גדי איזנקוט התייחס היום (רביעי) לשאלה כיצד ימנע מצב שבו חברים במפלגתו יפעלו בדומה לעמיחי שיקלי ולעידית סילמן כך פרסם אמיר אטינגר. בתשובתו עקץ איזנקוט את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, והציג את המנגנון שבכוונתו לקבוע במפלגתו בעקבות הפרסום של עמית סגל.

"סילמן, שיקלי ושותפיהם לא היו אצלי במפלגה", הצהיר איזנקוט. הוא הוסיף ביקורת חריפה על התנהלותם ואמר: "אני חושב שמעשה שיקלי וסילמן הוא בזוי". איזנקוט הסביר כי בכוונתו לקבוע במפלגה קוד אתי, שיסדיר את התנהלותם של חברי המפלגה במקרה שבו יתגלעו מחלוקות מהותיות סביב הדרך הפוליטית שלה. לדבריו, הקוד יבהיר כי מי שאינו יכול עוד להשלים עם דרכה של המפלגה ומבקש לעזוב אותה, לא יוכל לערוק ולהמשיך להחזיק במנדט שקיבל במסגרת הרשימה.

עוד באותו נושא עד מחר ב-10: הליכוד באולטימטום לגדי איזנקוט חדשות סרוגים

"אצלנו יהיה קוד אתי שיחייב את מי שיש לו מחלוקת עם הדרך ורוצה להתפטר מהמפלגה, שלא יערוק אלא יידרש להחזיר את המנדט", אמר איזנקוט.

בתשובתו ניסה איזנקוט להציג הבחנה ברורה בין מחלוקת לגיטימית בתוך המפלגה לבין עזיבת הדרך שבשמה נבחר חבר הכנסת. לפי המתווה שהציג, חבר מפלגה שיגיע למסקנה כי אינו מסוגל להמשיך עם הקו שנקבע, יידרש לעזוב גם את הכנסת ולהשיב את המנדט.

האמירה נאמרה בתשובה ישירה לשאלה כיצד ימנע במפלגתו מקרה נוסף של "שיקלי וסילמן". איזנקוט לא הסתפק בהתחייבות כללית, אלא הצביע על הקוד האתי ככלי שבאמצעותו הוא מתכוון להתמודד עם תרחיש כזה.