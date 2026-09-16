עד מחר ב-10: הליכוד באולטימטום לגדי איזנקוט

נתניהו ואיזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90, יונתן זינדל/פלאש90 )

הליכוד פנה היום (רביעי) לגדי איזנקוט בדרישה להסיר שלושה סרטונים שפורסמו בחשבונותיו ברשתות החברתיות, בטענה שהם מפרים את חוק הבחירות ומציגים את ראש הממשלה בנימין נתניהו באופן מסולף. במפלגה הזהירו כי אם הסרטונים לא יוסרו עד מחר בשעה 10:00, תוגש נגד איזנקוט עתירה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

הפנייה המוקדמת נשלחה באמצעות עו"ד אילן בומבך. לפי הנטען בה, הסרטונים פורסמו ב-15 בספטמבר בפייסבוק, באינסטגרם וב-X, וכללו תמונה של נתניהו שנוצרה או עובדה באמצעים דיגיטליים, לצד ציטוטים וקטעי תוכן המיוחסים לו. על הסרטונים הופיע הכיתוב: "נתניהו, תגיד זוכר את זה?". בליכוד טוענים כי מדובר בתעמולת בחירות מובהקת, שנועדה להשפיע על עמדתו הפוליטית של הבוחר ולקדם את רשימתו של איזנקוט. בפנייה נטען כי הפרסומים מפרים את סעיף 13 לחוק הבחירות, האוסר על תעמולת בחירות מטעם רשימה אחת שיש בה משום הפרעה בלתי הוגנת לתעמולה של רשימה אחרת. לטענת הליכוד, הצגת נתניהו באופן שהוגדר "מושחל תוך שתמונתו עובדתית, מדויקת ככל הניתן" פוגעת בזכותו להציג את עמדתו באופן הוגן. עוד נטען כי הציטוטים וקטעי הקול בסרטונים הוצגו באופן חלקי ומנותק מהקשרם. באחד הסרטונים הוצג הכיתוב: "חודשים לפני הטבח: ראש השב"כ מסר לנתניהו 'התרעה למלחמה'". בליכוד טענו כי מדובר בכותרת חדשה שאינה מופיעה במקור שאליו מפנה הסרטון, וכי היא יוצרת מצג מסויג ומרחיב.

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בסרטון נוסף הופיע הכיתוב: "שבועיים לפני הטבח: היעד הוא תקופת חגים שקטה". לפי הפנייה, האמירה אינה מיוחסת ישירות לנתניהו במקור, אלא הובאה במסגרת תיאור וסיכום של דיון בקבינט.

בליכוד התייחסו גם לקטע מתוך ריאיון של נתניהו בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, שבו נשמע אומר: "אני חושב שיש הפרזה בזה". לטענת המפלגה, הסרטון נחתך מיד לאחר המילים הללו, אף שבהמשך דבריו התייחס נתניהו לאפשרות של מלחמה ולצעדים שישראל תידרש לנקוט.

בסיום הפנייה דרש הליכוד מאיזנקוט להסיר לאלתר את הסרטונים מכל החשבונות והרשתות החברתיות, ולהימנע מפרסומם מחדש בכל פלטפורמה. במפלגה הזהירו כי אם הדרישה לא תיענה, תוגש עתירה דחופה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, תוך דרישה לחייב את איזנקוט בהוצאות.