ריקול לפלפל שחור:  נמצאו רעלנים מעל המותר

ברת תבל תבלינים ודברי מזון בע"מ הודיעה היום (רביעי) על החזרת פלפל שחור טחון של המותג תבליני גל, לאחר שבבדיקה של שירות המזון במשרד הבריאות נמצאו במוצר רמות גבוהות מהמותר של אפלטוקסינים. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר.

לפי החברה, המוצר יוצר בניגוד לחקיקה. הודעת ההחזרה חלה על פלפל שחור טחון של תבליני גל שיוצר בידי תבל תבלינים ודברי מזון בע"מ, בארבעה סוגי אריזות.

המוצרים שנכללים בקריאה להחזרה הם שקית במשקל 50 גרם, צנצנת פלסטיק במשקל 50 גרם, צנצנת פלסטיק במשקל 80 גרם וצנצנת פלסטיק במשקל 120 גרם.

ההודעה מתייחסת לכל האריזות הנושאות תאריך "עדיף להשתמש עד" עד פברואר 2028 כולל. מי שמחזיק בביתו פלפל שחור טחון של המותג תבליני גל באחת מהאריזות ובטווח התאריכים שצוינו, מתבקש שלא להשתמש בו.

בהודעת החברה הוסבר כי אפלטוקסינים הם רעלני פטריות הנוצרים באופן טבעי, וכי הם עלולים לגרום למחלות ולפגיעה ארוכת טווח. בשל הממצאים בבדיקה, החברה החלה לפעול להוצאת המוצר מהחנויות ומיתר נקודות המכירה.

בתיאום עם שירות המזון במחוז צפון, חברת תבל תבלינים ודברי מזון בע"מ אוספת את המוצר מדרכי השיווק.

לקוחות שמעוניינים לקבל מידע נוסף או להחזיר את המוצר יכולים לפנות לחברה בטלפון 050-9019600.

בחברה מדגישים כי הקריאה אינה מוגבלת לתאריך תפוגה אחד או לסוג אריזה אחד, אלא כוללת את כל ארבע האריזות שפורטו ואת כל תאריכי התפוגה עד וכולל 02/2028. הציבור מתבקש לבדוק את אריזות הפלפל השחור שברשותו ולהימנע מצריכת המוצרים הנכללים בהודעה.