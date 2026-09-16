ריקול לסלט הגזר האהוב: חיידק סלמונלה נמצא במוצר

מפעל פלאפל בריבוע תעשיות מזון בע"מ הודיע היום (רביעי) על החזרת סלט גזר מרוקאי של המותג קלאס פוד, לאחר שבבדיקה שערך שירות המזון בלשכת הבריאות מחוז מרכז נמצא במוצר חיידק סלמונלה. צרכנים שמחזיקים במוצר מתבקשים שלא לצרוך אותו.

ההודעה נוגעת לאריזות סלט גזר מרוקאי בתכולת 250 גרם, שיוצרו ב-7 בספטמבר 2026 ונושאות תאריך תפוגה 12 באוקטובר 2026. ברקוד המוצר הוא 7290100890639.

יצרן המוצר הוא פלאפל בריבוע תעשיות מזון בע"מ, והוא משווק תחת המותג קלאס פוד בידי חברת א. קלאס פוד בע"מ. בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות, החברה פועלת לאיסוף המוצר מדרכי השיווק.

בחברה התנצלו על התקלה ומסרו כי קלאס פוד ממשיכה לפעול לאבטחת איכות מוצריה ולשמירה על איכותם וטעמם. בכל שאלה ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של א. קלאס פוד בע"מ בטלפון 03-9737555, או באמצעות כתובת הדוא"ל classfood3@gmail.com.

בהודעת ההחזרה הוסבר כי אצל אנשים בריאים חיידק הסלמונלה עלול לגרום למחלה המתבטאת בחום, שלשול, שלעתים עלול להיות דמי, בחילה, הקאות וכאבי בטן. במקרים נדירים עלולים להיגרם גם סיבוכים.

עוד נמסר כי באוכלוסיות רגישות, ובהן ילדים צעירים, קשישים ואנשים בעלי מערכת חיסון מוחלשת, החיידק עלול לגרום למחלה קשה ולעתים אף למוות.

החברה שבה והדגישה כי מי שברשותו סלט הגזר המרוקאי בתכולת 250 גרם, עם תאריך הייצור והתפוגה שצוינו, מתבקש שלא לאכול ממנו.