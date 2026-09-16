החות'ים מפרסמים: כך הופל מטוס הקרב הסעודי

החות'ים חוגגים על חשבון הסעודים. לפנות בוקר, הפילו החות'ים מטוס קרב סעודי מסוג F-15 מעל מחוז מאריב שבתימן. הסעודים לא אישרו ולא הכחישו, וכעת מגיע גם שלב התיעוד.

לפי דובר החות'ים סריע, המטוס שהופל "ביצע פעולות עוינות במרחב האווירי צפונית מזרחית לצנעא".

בתימן מתרברבים כי מטוס הקרב מסוג F15 האמריקאי איבד את מעמדו במזרח התיכון בתוך 6 חודשים.

מאז פרוץ מבצע שאגת הארי בחודש מרץ, מערכות ההגנה האווירית האיראניות הפילו מטוס קרב מסוג זה, ושלושה מטוסים נוספים הופלו בכווית, כאשר הצבא האמריקאי טען שההפלות היו בטעות. בנוסף, החות'ים הפילו הבוקר מטוס קרב סעודי מסוג זה.

סה"כ: 4 מטוסים של הצבא האמריקאי ומטוס אחד של הצבא הסעודי.

לשם השוואה: בשלוש שנות המלחמה - אף מטוס קרב של חיל האוויר לא הופל, וזאת באלפי גיחות ללבנון, סוריה, תימן עיראק ואיראן.

מסוק חילוץ אחד התרסק בעת פינוי לוחמים, ככל הנראה בשל טעות אנוש.