ברק סרי מזהיר: זה מה שמבריח מצביעים מגוש השינוי

ברק סרי פרסם היום (רביעי) אזהרה חריפה לראשי גוש השינוי, בעקבות מה שהגדיר כמגמת היחלשות מתמשכת. לדבריו, הגוש, שעמד עד לפני כחודשיים על 60 ואף 61 מנדטים, נע כעת סביב 53 עד 54 מנדטים בלבד.

"גוש השינוי חייב לשנות אסטרטגיה. דחוף. המגמה רעה מבחינתם", כתב סרי. לדבריו, מדובר באובדן של שישה עד שבעה מנדטים בתוך כחודשיים, ולא בתוצאה נקודתית בלבד: "גוש השינוי שהיה עד לפני כחודשיים על 60, אפילו 61 מנדטים, נע כעת סביב 53, 54 מנדטים. נחלש בשישה, שבעה מנדטים".

סרי העריך כי אחת הסיבות לירידה היא ההתמקדות במחלוקות ובמהלכים פוליטיים בתוך הגוש עצמו. "כנראה שהעיסוק בענייני פנים הגוש מבריחים מצביעים וזו כבר מגמה", כתב.

הוא התייחס גם לאמירות שלפיהן ניתן יהיה להקים ממשלה גם ללא רוב של 61 חברי כנסת. לטענתו, המסרים הללו אמנם מתקבלים היטב בקרב תומכי הגוש, אך מרחיקים ממנו קהלים אחרים: "הדיבורים על 'נשביע ממשלה עם 58 מנדטים' משמחת את מצביעי הגוש אבל מבריחה מצביעים מתלבטים. בעיקר ליכודניקים לשעבר".

בעקבות הנתונים שהציג, קרא סרי לראשי הגוש לשנות את מוקד השיח ולהפסיק להתנהל סביב החלוקה בין הגושים: "להפסיק לדבר על פוליטיקת גוש, משחקים לידיים של נתניהו".

לדבריו, העיסוק בשאלת שיתוף הפעולה עם יו"ר רע"ם מנסור עבאס משרת את ראש הממשלה בנימין נתניהו ומרחיק את הדיון מנושאים אחרים. "נתניהו רוצה לדבר על כן מנסור עבאס, לא מנסור עבאס", כתב סרי.

את דבריו חתם בטענה כי נתניהו מעדיף שלא לעסוק בשני נושאים מרכזיים: "הוא מאוד לא רוצה שתדברו על טבח השבעה באוקטובר ועל השתמטות החרדים".