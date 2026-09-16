אושרה מכירת רשת 13 למיליארדר אסף רפפורט

ועצת הרשות השנייה אישרה היום (רביעי) את עסקת רכישת רשת 13 בידי קרן מריט, באמצעות תרומתם של אסף רפפורט וינון קוסטיקה לקרן. ההחלטה התקבלה לאחר מספר דיונים ובחינה של מבנה הבעלות, מקורות המימון והתחייבויות הרוכשים.

הבדיקה נערכה בידי מנכ"ל הרשות השנייה בפועל, אורי שרף, והצוות המקצועי ברשות. במסגרתה נבחנה גם יכולתם של הרוכשים להבטיח את המשך פעילותה התקינה של רשת 13, תוך שמירה על האינטרס הציבורי ועל עצמאותו של גוף השידור.

כתנאי לאישור העסקה דרשה הרשות השנייה לקבוע מנגנוני פיקוח, בקרה ושקיפות. מטרתם היא לוודא כי השלמת הרכישה לא תוביל להשפעה בלתי ראויה על פעילות רשת 13, על התכנים המשודרים בה או על תהליכי קבלת ההחלטות.

בין היתר, נקבעו מנגנונים שיבטיחו שקיפות בנוגע למקורות המימון ולזהות התורמים. בנוסף נקבעו תנאים בנוגע לתורמים עתידיים שיבקשו להשקיע ברשת או להשפיע על פעילותה. עצמאות רשת 13 אמורה להתחזק גם באמצעות הרחבת מעגל מקבלי ההחלטות בקרן מריט.