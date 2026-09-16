אושרה מכירת רשת 13 למיליארדר אסף רפפורט

ועצת הרשות השנייה אישרה היום (רביעי) את עסקת רכישת רשת 13 בידי קרן מריט, באמצעות תרומתם של אסף רפפורט וינון קוסטיקה לקרן. ההחלטה התקבלה לאחר מספר דיונים ובחינה של מבנה הבעלות, מקורות המימון והתחייבויות הרוכשים.
הבדיקה נערכה בידי מנכ"ל הרשות השנייה בפועל, אורי שרף, והצוות המקצועי ברשות. במסגרתה נבחנה גם יכולתם של הרוכשים להבטיח את המשך פעילותה התקינה של רשת 13, תוך שמירה על האינטרס הציבורי ועל עצמאותו של גוף השידור.
כתנאי לאישור העסקה דרשה הרשות השנייה לקבוע מנגנוני פיקוח, בקרה ושקיפות. מטרתם היא לוודא כי השלמת הרכישה לא תוביל להשפעה בלתי ראויה על פעילות רשת 13, על התכנים המשודרים בה או על תהליכי קבלת ההחלטות.
בין היתר, נקבעו מנגנונים שיבטיחו שקיפות בנוגע למקורות המימון ולזהות התורמים. בנוסף נקבעו תנאים בנוגע לתורמים עתידיים שיבקשו להשקיע ברשת או להשפיע על פעילותה. עצמאות רשת 13 אמורה להתחזק גם באמצעות הרחבת מעגל מקבלי ההחלטות בקרן מריט.
סוגיה מרכזית נוספת שנבחנה לפני מתן האישור הייתה איתנותה הפיננסית של רשת 13 ויכולתה להמשיך לפעול באופן סדיר ויציב. הרוכשים התחייבו להעמיד ביטחונות להשלמת השקעות ביצירה ישראלית, וכן לשמור על כרית ביטחון משמעותית שתבטיח את איתנותה הפיננסית של קרן מריט כבעלת השליטה בגוף השידור.
יו"ר מועצת הרשות השנייה, מרדכי מרדכי, מסר: "אישור העסקה התקבל לאחר בחינה מקיפה ומעמיקה של כלל היבטי הרכישה, מחויבות הרוכשים להבטחת המשך פעילותה התקינה של רשת 13 והבטחת מנגנוני פיקוח ושקיפות".
עוד הוסיף: "לנגד עיני המועצה עמד בראש ובראשונה האינטרס הציבורי לצד שמירה על עצמאות גוף השידור".