מהפך קיצוני: רוחות, גשם ורעמים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לקראת סוף השבוע: לאחר ימים חמים ויבשים, המערכת המטאורולוגית תציג הקלה ניכרת בטמפרטורות ואף אפשרות לגשם מקומי באזורים שונים ברחבי הארץ, לפני עלייה קלה בטמפרטורות במהלך יום כיפור.

יום חמישי: מזג האוויר יהיה חם מהרגיל ויבש ברוב חלקי הארץ, בעוד ברצועת החוף יימשכו תנאי הבל.

יום שישי: מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן תחזורנה להיות רגילות לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ובצפון אף ייתכנו רעמים בודדים. הרוחות יתחזקו במרבית האזורים.

יום שבת: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה, כאשר הטמפרטורות יהיו נמוכות מהממוצע, בעיקר באזורי ההרים. בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.

יום ראשון (ערב יום כיפור): השמיים יוסיפו להיות מעוננים חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, ואילו בשעות הערב, עם כניסת הצום, ישרור מזג אוויר נוח יחסית.