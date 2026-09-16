"חצי שנה של הכנות": הקצין שפוצץ את רכס עלי טאהר מספר

רגע הפיצוץ ( צילום: דובר צה"ל )

ימים אחדים אחרי השמדת מנהרות הטרור של חיזבאללה הרכס עלי טאהר פגשנו לשיחה את מי שעמד בראש הכוחות למן יומו הראשון של המבצע. סרן ב' – מפקד פלוגת סייפן של יחידת יהל"ם, הוא גם זה שלחץ על הכפתור שפוצץ את המבצר של חיזבאללה.

בפתח הדברים שאלתי אותו על הרגע הכי מכונן עבורם במבצע: "זה שילוב של דיוק כירורגי ומורכבות מבצעית חריגה הוא אומר "כל פעולה דרשה תכנון קפדני: להוציא לפועל מהלך מרוכז וקטלני, כשהאתגר הגדול ביותר הוא שמירה רציפה על ביטחון הלוחמים בשטח. לא היה מקום לטעויות, והיעד היה חד-משמעי - לעמוד במשימה במלואה, במקצוענות חסרת פשרות, ובלי להשאיר קצוות פתוחים" משחזר סרן ב'.

בוא נחזור כמה שבועות אחורה, איך הכל התחיל?"

כדי להבין את התמונה, צריך להביט ברכס. השטח הזה העניק לאויב יתרון אסטרטגי לייצור ולאחסון אמל״ח ייחודי, אבל דווקא הריכוז הזה אפשר לנו לאתר את המערכים שלהם במדויק.

פעלנו בתיאום הדוק עם גולני ומגלן. השלב הראשון היה כיבוש הרכס וייצוב קו ההגנה עליו; ברגע שהשטח היה בשליטה, נכנסנו לעומק - חקרנו את התוואי, אספנו את הממצאים, ובסוף השמדנו את כל התשתיות. רגע הפיצוץ וההשמדה המוחלטת של המתחם היה שיאו של המבצע כולו"

איך התמודדתם עם איום הרחפנים בשטח?

"זה היה אחד האיומים המרכזיים, והמענה דרש מאמץ רב-שכבתי - החל מרמת הפלוגה ועד מפקדת האוגדה והפיקוד. בנינו מעטפת מיגון והגנה הדוקה שאיפשרה ללוחמים לפעול בריכוז מלא. זה היה מורכב ומתוח, אבל הצלחנו לנטרל את הסיכון ולבצע את העבודה בביטחון מקסימלי".

מפקד פלוגת סייפן ביהל"ם, סרן ב' ( דובר צה"ל )

לסיום, משפט אחד על פלוגת ״סייפן״ שאתה מפקדה?

״סייפן״ אומר סרן ב' "היא פלוגה שמגדירה מחדש מקצועיות הנדסית תחת אש - לוחמים שקיבלו את המשימות המורכבות ביותר, פעלו כתף אל כתף עם אגוז ומגלן, ולא עצרו עד שהמשימה הושלמה במלואה. גאווה גדולה לפקד עליהם".

וסרן ב' מסכם: "להביט מהרכס לכיוון מטולה ולהבין את גודל האיום שהם הכינו לנו ועכשיו הכול מושמד, אומר יותר מכל למה אנחנו כאן".