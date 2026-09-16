21 שנה אחרי: "רואים חיים במקום שבו ניסו להשאיר חורבן"

יוסי דגן ( צילום: רועי חדי )

מאות בני אדם עושים הערב (רביעי) את דרכם ליישוב המתחדש חומש, לקראת אירוע הודיה מרכזי לציון החזרה ליישוב וחידוש ההתיישבות בצפון השומרון, 21 שנה לאחר ההתנתקות ועקירת היישוב.

במרכז האירוע יתקיימו חנוכת בית הכנסת על שם הרב קוק זצ"ל והכנסת ספר תורה. בהמשך תיערך עצרת מרכזית ומופע התעוררות של האמן ביני לנדאו. באירוע ישתתפו תושבי חומש, ותיקי ופעילי תנועת "חומש תחילה", בוגרי ורבני ישיבת חומש, ראש הישיבה הרב אלישמע כהן, משפחות מהיישובים החדשים בצפון השומרון, שרים, רבנים והציבור הרחב. בין הרבנים שצפויים להשתתף במעמד: רב השומרון הרב אליקים לבנון, רב היישוב יצהר וראש ישיבת "רועה ישראל" הרב דוד דודקביץ', רב היישוב יקיר הרב אהרן כהן וראש מכון "בית הרמח"ל" הרב מרדכי שריקי. האירוע ייפתח בשעה 17:00 בהתכנסות ובכתיבת אותיות בספר התורה. בשעה 17:30 תצא התהלוכה, ובשעה 18:30 יתקיימו מעמד חנוכת בית הכנסת והעצרת המרכזית. בשנה האחרונה עלו לחומש 16 משפחות חדשות, וכיום מתגוררות ביישוב כ-30 משפחות בשתי שכונות. בשכונה החדשה מתגוררות משפחות שהגיעו מרחבי יהודה ושומרון, ובהן משפחות שגורשו בעבר מחומש ושבו לביתם, לצד זוגות צעירים. ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שגורש בעצמו ומתגורר ביישוב המתחדש שא-נור, אמר: "יש רגעים שבהם עוצרים לרגע ואומרים תודה. זה אחד מהם. אחרי 21 שנים של כאב, מאבק, אמונה ומאמץ, אנחנו עומדים כאן ורואים חיים במקום שבו ניסו להשאיר חורבן". לדבריו, "בית הכנסת חוזר, שמחת הכנסת ספר תורה, משפחות בונות את ביתן וילדים גדלים כאן. זהו ניצחון גדול, ניצחון של האמונה, של ההתמדה של מי שלא ויתרו על הבית ועל עם ישראל".

דגן הוסיף: "אנחנו אומרים היום תודה גדולה על הזכות לראות את ההיסטוריה הזו מתרחשת מול העיניים, ומתוך ההודיה והכרת הטוב ממשיכים קדימה, לבנות, לשגשג ולהביא עוד ועוד משפחות לצפון השומרון. זו היא רק ההתחלה".

בני גל, מגורש מחומש ומראשי תנועת "חומש תחילה", אמר: "זה יום של שמחה גדולה והודיה לה'. במשך יותר מ-21 שנה נאבקנו, התעקשנו ולא ויתרנו על החלום להחזיר את עם ישראל הביתה".

לדבריו, "היו שנים קשות בהן הדרך נראתה ארוכה, ויחד עם הרב אלישמע כהן וחברים ופעילים רבים, עם אמונה, אומץ, ציפייה לישועה ואהבת הארץ, הגענו יחד בס"ד לרגעים המיוחדים האלו. אבן מאסו הבונים הייתה לראש תחילה, מחומש תחילה ליישובים רבים ונוספים בצפון השומרון. נתחזק יחד להמשך 'רבה הארץ לרשתה'".