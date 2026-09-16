אוהבת את ישראל? הסודות מחדר ההלבשה של מיילי סיירוס

מאחורי הקלעים של הופעת הענק, הנגנית והיוצרת לייקי גליק (חתונה ממבט ראשון) משתפת בפודקאסט "סרוגים" בחוויות מהמפגש הקרוב עם הכוכבת הבינלאומית מיילי סיירוס.

על אף הסיפורים המוכרים על התנהגות דיוואית של כוכבות בסדר גודל כזה, גליק מספרת על חוויה שונה לחלוטין. לדבריה, סיירוס בלטה בגישה מכבדת, סופר מנומסת ואדיבה במיוחד. היא דאגה להגיד תודה לנגנים שלה בתום החזרה והפגינה הערכה רבה לצוות שעבד איתה.

"חמודה ממש, מהממת. והיא נראה לי מאוד אוהבת את ישראל, אני לא רוצה לדבר בשמה אבל סביבה ממש יש מלא, זה הרגיש לי שכמעט כל הצוות שלה יהודים סביבה, השומר ראש שלה ישראלי. וכן, היא ממש חמודה", שיתפה גליק.

גליק הוסיפה כי נראה שסיירוס רוחשת חיבה רבה לישראל. היא ציינה שסביבתה הקרובה של הזמרת מלאה באנשי צוות יהודים. המפגש הקצר אך החם מאחורי הקלעים הוכיח שגם מחוץ לבמה, מדובר באמנית בגובה העיניים: "היא כן חמודה מאוד, שלום, שלום כזה, סופר מנומסת ואומרת תודה אחרי החזרה, מאוד כזה מעריכה את הנגנים שלה".