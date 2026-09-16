רגע לפני יום כיפור: פדיון הכפרות שיכול להחזיר ילד יהודי הביתה

בתוך הימים האלה אנחנו מבקשים שתחשבו איתנו גם על הילדים שאסור לנו להשאיר מאחור. מאות ילדים יהודים גדלים בכפרים ערביים, רחוקים מהמסורת, מהמורשת ומהזהות היהודית שלהם. דברים שנראים לנו מובנים מאליהם - חגי ישראל, בית כנסת, בר מצווה, שבת סביב שולחן משפחתי, עבור חלק מהם אינם חלק מהחיים בכלל. למרבה הצער מעגל השנה של אותם ילדים סובב סביב חגים אחרים ומורשת אחרת.

ביד לאחים פוגשים את המציאות הזו יום־יום. נשים המבקשות לצאת ממציאות חיים קשה, ילדים שזקוקים לדרך חזרה, משפחות שמתחילות לבנות את חייהן מחדש בתוך העם היהודי. העבודה הזו נעשית בשקט. אין בה בדרך כלל תמונות גדולות או כותרות. יש בה הרבה מאוד ליווי, סבלנות, אחריות ומשאבים – עד שאפשר לראות משפחה אחת נוספת חוזרת הביתה. לקראת יום הכיפורים ביד לאחים מבקשים לתת לפדיון הכפרות משמעות נוספת. פדיון הכפרות יכול להיות השנה גם פדיון שבויים. הכסף שניתן לפני היום הקדוש יכול לסייע בפועל לעוד אם ולעוד ילד לעשות את הדרך בחזרה אל הזהות שלהם ואל העם שלהם.

בערב יום הכיפורים יועברו שמות התורמים לשלוחי יד לאחים, שיתפללו עבורם במקומות הקדושים לבריאות, לפרנסה, לנחת ולגמר חתימה טובה. בעשרת ימי תשובה אנחנו מדברים הרבה על תיקון. לפעמים התיקון הגדול ביותר הוא פשוט לא להסכים לוותר על יהודי אחר.

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