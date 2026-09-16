חוסל ראש חוליית הנוח'בה שהשתתף בחטיפת הלוחמים

ה-7 באוקטובר ( צילום: שאטרסטוק )

צה״ל תקף בשבוע שעבר (חמישי) במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסל את ג׳האד סמיח מחמוד אסמעיל, ראש חוליית נוח׳בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל השתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפתם של שלושה לוחמי שריון.

על פי הודעת צה״ל, אסמעיל פשט מדרום רצועת עזה לשטח ישראל במהלך מתקפת 7 באוקטובר. הוא לקח חלק בהיתקלות עם לוחמי השריון מטנק מספר 3 ובהמשך בחטיפתם של סרן עומר נאוטרה ז״ל, סמ״ר עוז דניאל ז״ל וסמל נמרוד כהן. באותה היתקלות נפגע גם נהג הטנק, סמל שקד דהן ז״ל. גופתו חולצה על ידי כוחות צה״ל באוגוסט 2024 והובאה לקבורה בישראל. גופותיהם של סרן עומר נאוטרה ז״ל וסמ״ר עוז דניאל ז״ל הוחזרו לישראל במסגרת מבצע ״שבים לגבולם״. סמל נמרוד כהן שב גם הוא לישראל במסגרת המבצע. פעילותו של ראש חוליית הנוח׳בה לא הסתיימה ב-7 באוקטובר. בצבא מסרו כי במהלך המלחמה הוא היה מעורב במארבים נגד כוחות צה״ל, שנועדו לפגוע בלוחמים שפעלו ברצועה.

עוד נמסר כי בתקופה האחרונה קידם אסמעיל מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ונגד אזרחי מדינת ישראל. בצה״ל ציינו כי הפעילות נעשתה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וכי המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה.

חיסולו בוצע בתקיפה של צה״ל באזור חאן יונס, המקום שממנו, על פי הודעת הצבא, יצא לשטח ישראל ביום הטבח. בצה״ל לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות התקיפה שבה חוסל.

כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצבא הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על לוחמי צה״ל ועל אזרחי מדינת ישראל.