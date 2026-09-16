נתניהו במתקפה נגד העולם: ״הנוצרים מגינים עלינו!״

נתניהו ( וידאו: רועי אברהם / לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו השתתפו היום (רביעי) בטקס הנחת אבן הפינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית דוברי השפה הערבית, שנערך ביער לביא סמוך לצומת גולני. בנאומו תקף נתניהו את הביקורת הבינלאומית על ישראל וטען כי בעולם מופץ שקר בנוגע ליחסה של המדינה למיעוטים.

״אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא ההגנה לישראל״, אמר נתניהו. לדבריו, במסגרת המתקפה מציגים את ישראל ואת חיילי צה״ל כמבצעי פשעי מלחמה: ״שזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות לומר על הצבא המוסרי ביותר בעולם״.

ראש הממשלה הוסיף כי לצד הטענות נגד צה"ל, ישראל מוצגת גם כמדינה הרודפת מיעוטים. הוא הציב מנגד את יחסה של ישראל למיעוטים החיים בה, אל מול המתרחש במדינות אחרות באזור.

״בלב המרחב הענקי הזה, שאין בו מידת חמלה, אין בו מידת קבלה. יש בו כל כך הרבה עוינות, כל כך הרבה קיצוניות, כל כך הרבה רדיפת האחר וחיסול האחר. מדינת ישראל היא כמו אי, אי של קדמה, אי של טולרנטיות, אי של ביטחון״, אמר.

נתניהו התייחס גם לפעילות ישראל למען הדרוזים בסווידא: ״אני אומר את זה לגבי כל העדות, אבל רק לאחרונה נלחמנו בסווידא כדי להציל את אחינו הדרוזים משחיטה מוחלטת, ואנחנו שומרים עליהם גם היום״.

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בהמשך התמקד ראש הממשלה במצבה של הקהילה הנוצרית בישראל. לדבריו, ״זה המקום היחיד, מדינת ישראל, שהקהילה הנוצרית פורחת וצומחת. היחיד במזרח התיכון. בכל מקום אחר הם נרדפים, או מהגרים, או נשחטים. רק פה הם מוצאים את המקום, את הבית המשותף לכולנו״.

את דבריו חתם נתניהו באזהרה מפני חזרה ממושכת על טענות שקריות נגד ישראל: ״העולם נסחף בשקר הגדול. ואם חוזרים על השקר הגדול פעם אחר פעם אחר פעם, השקר הזה הופך לאמת״.

לדבריו, עצם קיום הטקס מבטא את התשובה הישראלית לטענות הללו: ״ולכן באנו היום לנפץ את השקר הזה, ואנחנו מנפצים אותו בעצם המעמד הזה, בעצם העובדה שאנחנו לא רק מגינים על הנוצרים, אני מדבר ספציפית על השקר התורן, הנוצרים מגינים עלינו! כולם יחד״.