יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אהרון ברק

אהרון ברק ( (צילום: יונתן זינדל / פלאש90) )

אהרן ברק הוא אחד האנשים המזוהים ביותר עם מערכת המשפט הישראלית. גם מי שלא בקיא בפסקי דין מכיר את שמו, אבל הדרך שעשה מילדותו בליטא ועד לכס נשיא בית המשפט העליון מלאה ברגעים שלא כולם מכירים. לרגל יום הולדתו ה־90, הנה עשר עובדות מעניינות על חייו.

1. אהרן ברק הוא לא השם שנולד איתו ברק נולד ב־16 בספטמבר 1936 בעיר קובנה שבליטא בשם אריק בריק. הוא היה בנם היחיד של צבי, עורך דין במקצועו, ושל לאה, שעבדה כמורה. לאחר שעלה לישראל שונה שמו לאהרן ברק. 2. את שנות ילדותו העביר בגטו כשהיה בן חמש בלבד נכלא ברק עם הוריו בגטו קובנה. שנים לאחר מכן סיפר כי החיים במקום היו מלווים בפחד תמידי, וכי היה ברור לתושבים שהמוות עלול להגיע בכל רגע. רבים מבני משפחתו נרצחו בשואה. 3. הוא הוברח מהגטו בתוך שק כשהיה בן שבע וחצי הצליח ברק לצאת מהגטו יחד עם אמו. הוא הוברח מהמקום כשהוא מוסתר בתוך שק, ולאחר מכן השניים הוסתרו בידי משפחת איכרים ליטאית שסיכנה את חייה כדי להצילם. בתום המלחמה התאחדו עם אביו, ששרד גם הוא.

נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק ( יונתן זינדל, פלאש 90 )

4. הוא הגיע לישראל רק בגיל 11

לאחר המלחמה עברה המשפחה בין מדינות ומחנות עקורים, עד שהגיעה לאיטליה. בשנת 1947 עלו ברק והוריו לארץ ישראל והשתקעו בירושלים. הוא למד בתיכון שליד האוניברסיטה ובהמשך המשיך ללימודים באוניברסיטה העברית.

5. משפטים לא היו התחום היחיד שלו

באוניברסיטה למד ברק משפטים, כלכלה ויחסים בין-לאומיים. בהמשך השלים דוקטורט במשפטים ויצא להשתלמות באוניברסיטת הרווארד. זמן קצר לאחר שחזר לישראל כבר השתלב בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

6. הוא קיבל את פרס ישראל בגיל 38

הקריירה האקדמית שלו התקדמה במהירות. בשנת 1974 מונה לדיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ושנה לאחר מכן זכה בפרס ישראל למדעי המשפט.

7. הוא טבע את הביטוי "מבחן בוזגלו"

במהלך כהונתו כיועץ המשפטי לממשלה טבע ברק, על רקע פרשת אשר ידלין, את האמירה "דין ידלין כדין בוזגלו". הביטוי נועד לתאר יחס שווה בפני החוק, אך לאורך השנים עורר גם ביקורת בשל השימוש בשם המזוהה עם בני עדות המזרח. ברק הסביר בהמשך כי ביקש להבחין בין איש שלטון לאדם מן השורה.

אהרון ברק, ( יוסי זמיר, פלאש 90 )

8. החלטתו שינתה את הקריירה של יצחק רבין

בתקופתו כיועץ המשפטי לממשלה נחשפה פרשת חשבון הדולרים של יצחק ולאה רבין. ברק החליט שלא להסתפק בתשלום כופר ושיש להעמיד את לאה רבין לדין. בעקבות הפרשה הודיע רבין כי לא ימשיך להתמודד על ראשות הממשלה.

9. הוא השתתף בשיחות השלום עם מצרים

בשנת 1978 הצטרף ברק למשלחת הישראלית לשיחות בקמפ דייוויד. הוא סייע בניסוח ההיבטים המשפטיים של ההסכמים, שהובילו בהמשך לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים. באותה שנה הוא מונה לשופט בבית המשפט העליון.

10. גם אשתו הייתה שופטת

ברק היה נשוי במשך עשרות שנים לאלישבע ברק-אוסוסקין, שכיהנה כסגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה והלכה לעולמה בשנת 2024. לשניים נולדו ארבעה ילדים. ברק כיהן במשך 28 שנים בבית המשפט העליון, מתוכן 11 שנים כנשיאו, וגם לאחר פרישתו המשיך ללמד ולפרסם ספרים ומאמרים בתחום המשפט.