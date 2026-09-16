יוחאי גרינגליק: "יוצרי נז"א תקעו סכין בגב לוחמי צה"ל"

יוחאי גרינגליק, בן דודו של סמ"ר שאולי גרינגליק הי"ד שנפל בקרבות ברצועת עזה, יוצא בחריפות נגד הסרט "נז"א" של יובל אברהם ורחל שור.

הוא אמר כי עצם הנזק שנגרם, לטענתו, למדינת ישראל ולצה"ל בעקבות הסרט אינו "אגבי" כפי שמשתמע משמו.

"הנזק שעושים יוצרי הסרט למדינת ישראל ולצה"ל הוא לחלוטין לא אגבי. הוא מכוון ומרושע" כתב "הם שותפים פעילים לעלילות הדם של האנטישמיות העולמית".

צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם

גרינגליק טען כי המציאות אותה הוא מכיר היא שונה לחלוטין ממה שמוצג בסרט. לדבריו, צה"ל עושה מאמצים משמעותיים כדי להימנע מפגיעה באזרחים במהלך הלחימה.

"האמת? שצה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם. שצה"ל שומר על חיי אזרחי האויב לפעמים אפילו על חשבון סיכון חייליו" אמר. הוא הוסיף כי לדבריו צה"ל מזהיר אזרחים לפני תקיפות, מבטל סיכולים בשל חשש לפגיעה באזרחים ומאפשר הכנסת סיוע הומניטרי לרצועה.

גרינגליק התייחס גם להקרנת הסרט בפסטיבל הסרטים בוונציה, שם לדבריו זכה למחיאות כפיים ממושכות.

"שני הבימאים האלה עשו לישראל נזק יותר מכל הישראלים שריגלו לטובת איראן במלחמה ביחד" והוסיף כי "בוונציה מחאו להם כפיים 25 דקות, אבל פה בישראל ישנאו אותם כל החיים".

"אולי תעשו על זה סרט?"

בהמשך גרינגליק התייחס לתמונה של בן דודו, שאולי גרינגליק הי"ד, כשהוא מסייע לאישה עזתית מבוגרת במהלך הלחימה ברצועה.

"שאולי גרינגליק הי"ד, בן דודי, מסייע לזקנה בעזה" אמר "בלי טשטוש פנים. לא 8200. מהשטח עצמו".

גרינגליק הפנה את התמונה ישירות ליוצרי הסרט: "אולי תעשו על זה סרט יובל ורחל?"

הוא הרחיב על עמדתו וטען כי יוצרי הסרט "תקעו סכין בגב של לוחמי צה"ל, אותם לוחמים שהסתערו בקרב כדי להגן גם עליהם".

זקנה עזתית בכיסא גלגלים

גרינגליק חזר גם לסיפור שמאחורי התמונה, וסיפר לסרוגים על שאולי במהלך הלחימה בעזה.

"שאולי גרינגליק ז"ל, בן דודי, נלחם בעזה בתחילת התמרון כקשר בגדוד 931 של הנח"ל, לצד חברו המ"פ שי שמריז ז"ל" ואמר ש"בדצמבר 23' הלחימה הייתה בעוצמה בשיאה, ומכל פיר היה יכול לצוץ מחבל. למרות זאת, כששאולי נתקל בזקנה עזתית בכיסא גלגלים, הוא לא היסס - הוא סייע לה ודאג להעביר אותה למקום בטוח".

הוא הזכיר כי שאולי התפרסם לאחר שהופיע במדי צה"ל בתוכנית "הכוכב הבא", אך בחר לוותר על החלום וההזדמנות כדי להיכנס ללחימה בעזה.

"אלה הם לוחמי צה"ל: מדוד המלך ועד חנה סנש. אנשים עדינים, רגישים, ובו בזמן לוחמים נועזים כשנדרש"

גרינגליק חתם במה שכתב שאולי עצמו לפני שנכנס לעזה: "נמשיך להילחם בחושך עד שנראה את האור".

שאולי גרינגליק נפל יחד עם מפקדו וחברו שי שמריז הי"ד ברצועת עזה ב-26 בדצמבר 2023, בן 26 בנופלו. יהי זכרם ברוך.