מתנה לחג: ביטוח לאומי בהודעה משמחת לציבור

מי שמקבל קצבה קבועה מהביטוח הלאומי צפוי לראות החודש את הכסף בחשבון מוקדם מהרגיל. הביטוח הלאומי הודיע כי תשלום הקצבאות ארוכות המועד לחודש ספטמבר יוקדם ליום שלישי, 22 בספטמבר 2026, לקראת חג הסוכות.

בדרך כלל חלק גדול מהקצבאות משולם לקראת סוף החודש. הקדמת המועד מעניקה למשפחות ולמקבלי הקצבאות את הכסף עוד לפני ההוצאות הנלוות לחג. לפי לוח התשלומים הרשמי, התשלום יבוצע ישירות לחשבונות הבנק המעודכנים במערכת.

מי יקבל את הקצבה ב 22 בספטמבר?

ההקדמה כוללת קצבאות אזרח ותיק, שאירים, נכות כללית, ילד נכה, שירותים מיוחדים, ניידות, נפגעי עבודה, מזונות, שיקום, סיעוד ואסירי ציון.

הביטוח הלאומי ציין כי ההקדמה נעשית לקראת סוכות, במטרה לסייע למקבלי הקצבאות בהיערכות להוצאות החג. מי שמקבל אחת מהקצבאות שנכללות ברשימה אינו נדרש להגיש בקשה מיוחדת לצורך הקדמת התשלום.

ומה לגבי קצבת הילדים?

קצבת הילדים אינה נכללת בתשלום של 22 בספטמבר. לפי לוח הביטוח הלאומי, קצבת הילדים לחודש ספטמבר צפויה להיכנס ב 20 בספטמבר.

דמי האבטלה והבטחת ההכנסה כבר שולמו מוקדם יותר החודש, ב 8 בספטמבר, במסגרת הקדמה שנקבעה לקראת ראש השנה.

לא מדובר בתוספת לקצבה

הקדמת המועד אינה מגדילה את סכום הקצבה. מדובר באותו תשלום חודשי, שנכנס לחשבון מספר ימים מוקדם יותר.

המשמעות חשובה לתכנון ההוצאות. מי שמקבל את הכסף ב 22 בספטמבר צריך לקחת בחשבון שהתשלום הבא ייקבע לפי לוח התשלומים של החודש הבא, ולכן המרווח בין שני התשלומים עלול להיות ארוך יותר מהמרווח שאליו התרגל.

למה מקדימים את הכסף?

הביטוח הלאומי נוהג בחלק מתקופות החגים להקדים תשלומים כדי שהכסף יעמוד לרשות הזכאים לפני החג. השנה הוחלט להקדים בספטמבר גם את דמי האבטלה והבטחת ההכנסה וגם את הקצבאות ארוכות המועד.

לפי הודעת הביטוח הלאומי, הקדמת קצבאות ספטמבר נועדה לסייע בהיערכות לחגי תשרי.